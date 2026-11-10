نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت سامانه بارشی طی روز یکشنبه تا صبح سه‌شنبه، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های کلاته ابریشم با ۵۲.۲ و کلاته بهار با ۴۱.۹ میلی‌متر گزارش شد و مقدار بارش در بجنورد به ۱۱.۵ میلی‌متر رسید.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز در ساعت‌های صبح در ارتفاعات شمال شرق بارش پراکنده و به‌تدریج همراه با کاهش ابر، خروج سامانه بارشی را از استان پیش‌بینی می‌کنیم.

وی افزود: سه‌شنبخ جوی پایدار و کاهش محسوس دما و برای چهارشنبه پدیده غالب طی روز افزایش ابر و در شب آسمان صاف تا قسمتی ابری را انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: پنج‌شنبه پدیده غالب ابرناکی آسمان است و در ساعت‌های بعدازظهر در بخش‌هایی از صفی‌آباد، ارتفاعات اسفراین و فاروج بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و جمعه و شنبه جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق استان انتظار داریم.

وی بیان کرد: از نظر دمایی سه‌شنبه کاهش دما و چهارشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه و ماندگاری هوای سرد شبانه را تا پایان هفته انتظار داریم.

داداشی ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه‌های سرچشمه اسفراین و کوسه با کمینه دمای ۱ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۳ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود.

وی در پایان گفت: در بین مراکز شهرستان‌های استان، راز با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.