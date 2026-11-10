عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه انحراف یک دستگاه خودروی پراید ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: این حادثه در اتوبان فرودگاه اصفهان، در مسیر میدان لاله و پیش از خروجی عمان سامانی رخ داد که بلافاصله نزدیک‌ترین واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل حادثه و بررسی وضعیت مصدومان و علائم حیاتی آنها، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و نجات جان مصدومان انجام دادند اما متأسفانه شدت جراحات وارده به‌حدی بود که سه مرد جوان حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بودند.

عابدی با اشاره به دشواری مأموریت‌های نیروهای اورژانس خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس در تمام ساعات شبانه‌روز برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و نجات جان هم‌وطنان در صحنه حوادث حاضر می‌شوند و مواجهه با چنین حوادث تلخ و ناگواری، بخشی از مسئولیت دشوار نیروهای امدادی است.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه کامل به شرایط مسیر و پرهیز از سرعت و رفتارهای پرخطر، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشند.