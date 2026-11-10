منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهار آتش‌سوزی یک انبار نگهداری لوازم و کالاهای برقی در شهر اصفهان اظهار کرد: فعالیت انبارها و کارگاه‌هایی که به‌ویژه در بافت‌های متراکم و قدیمی شهر مستقر هستند، در صورت رعایت نکردن ضوابط ایمنی می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث و افزایش خسارات شود.

وی با اشاره به وجود برخی انبارها، کارگاه‌ها و واحدهای دارای مواد و کالاهای پرخطر در محدوده‌های متراکم شهری افزود: در سال‌های گذشته نیز حوادثی در اطراف بازار و برخی خیابان‌های مرکزی اصفهان از جمله محدوده خیابان عبدالرزاق و خیابان حافظ رخ داده است که ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی این واحدها را نشان می‌دهد.

شهرداری اصفهان مراکز متروکه و انبارهای غیرمجاز را نظارت کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: شهرداری‌ها موظف هستند وضعیت ایمنی انبارهای فعال، ساختمان‌های رهاشده و کارگاه‌های مستقر در بافت شهری را به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی کنند و در صورت مشاهده خطر، اخطارهای لازم را برای رفع مخاطرات صادر کنند.

وی افزود: در مواردی که مالکان یا بهره‌برداران پس از دریافت اخطار در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع خطر اقدام نکنند، موضوع باید از طریق مراجع قانونی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی پیگیری شود.

شیشه‌فروش با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی بازار تاریخی اصفهان گفت: بازار اصفهان با طول حدود هشت کیلومتر و فعالیت نزدیک به ۱۰ هزار واحد صنفی، یکی از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی و تجاری شهر است و به همین دلیل توجه به ایمنی آن در برابر حوادثی مانند آتش‌سوزی و آب‌گرفتگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه برق بازار هزینه شده و اقداماتی برای ارتقای ایمنی این مجموعه انجام شده است.

بازار بزرگ اصفهان در مسیر ایمن‌سازی است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: دستورالعمل جدیدی به اداره‌کل میراث فرهنگی، شهرداری و دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف ابلاغ شده تا تمامی واحدهای بازار با همکاری سازمان آتش‌نشانی یک بار دیگر از نظر ایمنی مورد پایش قرار گیرند.

وی ادامه داد: این پایش با هدف شناسایی و رفع مخاطرات، افزایش ایمنی واحدهای صنفی و جلوگیری از بروز حوادث آتش‌سوزی انجام می‌شود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای دسترسی سریع نیروهای امدادی نیز در دستور کار قرار دارد.

شیشه‌فروش به ضرورت ایجاد مخازن ذخیره آب برای استفاده در عملیات آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: ایجاد مخازن ذخیره آب در سراهای مختلف بازار مورد تأکید قرار گرفته و لازم است هیئت‌امنای بازار و اتاق اصناف برای تأمین فضا و ایجاد زیرساخت‌های لازم همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی، کارگاه‌ها، انبارها و واحدهای صنعتی باید الزامات ایمنی در برابر حریق را رعایت کرده و نسبت به تجهیز محل فعالیت خود به سامانه‌های اعلام و اطفای حریق و رعایت اصول ایمن در نگهداری و جابه‌جایی کالاها اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی بازار در برابر بارندگی و آب‌گرفتگی گفت: پس از وقوع آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از بازار در جریان بارندگی‌های گذشته، دستورالعمل‌های لازم برای پایش سقف‌ها، بازگشایی ناودان‌ها و بررسی وضعیت دیواره‌ها و ابنیه بازار ابلاغ شد.

وی افزود: لازم است پیش از آغاز بارندگی‌های بعدی، کسبه، هیئت‌امنای بازار و دستگاه‌های مسئول در زمینه بازگشایی مسیر ناودان‌ها و بررسی وضعیت سقف‌ها و دیواره‌های بازار همکاری کنند تا از بروز خسارت ناشی از نفوذ آب و نم‌زدگی جلوگیری شود.

شیشه‌فروش تأکید کرد: تمامی ابنیه تاریخی و واحدهای مستقر در بافت‌های قدیمی باید به‌طور مستمر از نظر ایمنی در برابر حریق، آب‌گرفتگی و مخاطرات ناشی از تأسیسات برق مورد بررسی قرار گیرند تا با اجرای اقدامات پیشگیرانه، از وقوع حوادث و افزایش خسارات احتمالی جلوگیری شود.