به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی دریایی، نسبت به وزش باد شدید و مواج شدن دریا در جنوب کشور هشدار داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه (۲۰ آبان) افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۲ تا ۴۰ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا به ۲.۵ تا ۳.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۳.۵ متر در مناطق دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان در خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود. همچنین وقوع رگبار باران و رعدوبرق در این مناطق دور از انتظار نیست.

از جمله پیامدهای این مخاطره جوی می‌توان به خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و خسارت به قایق‌های صیادی و شناورهای سبک، نیمه‌سنگین و سنگین اشاره کرد.

همچنین اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و اسکله‌ها و بروز اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی از دیگر مخاطرات ناشی از این شرایط جوی خواهد بود.

سازمان هواشناسی در همین راستا بر منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، خودداری از تردد قایق‌های سبک و تفریحی و شناورهای نیمه‌سنگین و سنگین و جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و تردد کشتی‌های تجاری تأکید کرده است.

همچنین اتخاذ محدودیت‌ها و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مقابله با خسارات احتمالی از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی در پی صدور این هشدار قرمز است.