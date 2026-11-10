به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آماده‌باش کامل راهداران و ماشین‌آلات راهداری در ۸ استان کشور همزمان با تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی طی روزهای سه‌شنبه (۱۹ آبان) و چهارشنبه (۲۰ آبان) خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان راهداری، فعالیت این سامانه بارشی با رگبار و بارش باران، رعدوبرق، تگرگ، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، گردوخاک در مناطق مستعد، کاهش محسوس دما و مه‌گرفتگی همراه خواهد بود.

بر این اساس، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و خراسان رضوی و روز چهارشنبه (۲۰ آبان) استان‌های بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و کاهش شعاع دید از جمله مخاطرات احتمالی فعالیت این سامانه بارشی اعلام شده است.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از کاربران جاده‌ای خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی تحت تأثیر این سامانه بارشی، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی، دستگاه‌های اجرایی و امدادی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و راهداران نیز با انجام اقدامات پیشگیرانه و لایروبی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از انسداد این مسیرها در پی وقوع سیلاب، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، به اجرا گذاشته‌اند.