به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بامداد سه‌شنبه، ارتفاعات استان سمنان شاهد بارش نخستین برف پاییزی بود؛ بارشی که علاوه بر سفیدپوش کردن ارتفاعات، موجب کاهش محسوس دما در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق شمالی شده است.

بارش برف در مناطق مرتفع استان، هوای سردی را در ساعات ابتدایی صبح در شهرهای دامغان، شاهرود، مهدیشهر و مناطق پیرامونی حاکم کرده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، دمای هوای استان سمنان تا پنج درجه کاهش می‌یابد و شرایط جوی در برخی مناطق با ناپایداری همراه خواهد بود.

در اطلاعیه هواشناسی استان سمنان نیز با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه اعلام شده است که در ارتفاعات، مناطق شمالی و شمال‌شرقی استان، بارش باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین مه‌آلودگی، کاهش دید افقی و وزش باد شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست و در قله‌ها و نواحی کوهستانی نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: سازمان هواشناسی به دنبال ورود سامانه کم‌فشار بارشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه از شامگاه گذشته بارش برف در ارتفاعات استان آغاز شده است، افزود: امروز سه‌شنبه نیز بارش‌ها به شکل رگبارهای پراکنده و باران در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت و وزش باد نیز در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وزش باد شدید در نقاط مختلف استان سمنان، بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: محکم کردن سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی از جمله اقداماتی است که شهروندان باید برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی، خودداری از چرای دام در ارتفاعات و پرهیز از تردد به ییلاقات استان را از دیگر توصیه‌های هواشناسی عنوان کرد.

مصطفوی با تأکید بر ضرورت خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، به‌ویژه در مناطق مرتفع، خاطرنشان کرد: بارش برف و باران در محورهای مرتفع استان می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شود و رانندگان باید با رعایت احتیاط و توجه به شرایط مسیر تردد کنند.