به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جوایز سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران آغاز خواهد شد و علیرضا بیرانوند از ایران، فراس البریکان و سالم الدوسری از عربستان سه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا هستند.

«بدر بالعبید» خبرنگار مشهور عربستانی در فوتبال آسیا در برنامه تلویزیونی «دورینا غیر» اطلاعاتی درباره رتبه‌بندی نامزدهای نهایی این جایزه ارائه کرده که بر اساس آن، فراس البریکان مهاجم تیم ملی عربستان و باشگاه الاهلی در رتبه نخست قرار دارد و علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران و تراکتور، دوم است و سالم الدوسری نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

بیرانوند پیش از این و در سال ۲۰۱۸ هم نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شده بود که موفق نشد این عنوان مهم را کسب کند.