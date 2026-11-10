به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرخانی مقدم صبح سه‌شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان نمین با اشاره به مزیت های اجرای طرح نشان دار کردن مالیات، اظهار کرد:‌ یکی از سئوالات بسیار مهم و مطالبه تاریخی شهروندانی که مالیات می‌پردازند این است که این مالیات در کجا هزینه می‌شود ، برای همین با شکل‌گیری یک ساختار شفاف و عادلانه، فرایند تامین منابع مورد نیاز دولت‌ها و عمل به وظایف و کارکردهای دولت تسهیل و زمینه‌ تقویت اعتماد عمومی و متقابل بین دولت و ملت فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه تعدادی از پروژه‌های ملی و استانی قرار است از محل درآمدهای مالیاتی تأمین اعتبار شده و به سرانجام برسند تصریح کرد: بر اساس این طرح، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است طرح‌ها و پروژه‌هایی که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و سازمان امور مالیاتی هم عناوین طرح‌های مذکور را در درگاه ملی خدمات مالیاتی بارگذاری می‌کند.

مدیرکل مالیاتی استان اردبیل گفت: به دو طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ و مرکز جامع سلامت شهر نمین اشاره و افزود: مودیان نمین و مقیم استان های دیگر می توانند این دو پروژه نشان دار را برای هزینه مالیات پرداختی خود انتخاب کنند.

وی وصول درآمد مالیاتی استان را ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان و افزود: با توجه به اینکه تا آخر آبان ماه فرصت تسلیم اظهارنامه مشاغل ارائه شده است تلاشمان بر این خواهد بود در ماه‌های آینده وصولی درآمد مالیاتی استان ارتقا یابد.