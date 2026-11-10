به گزارش خبرگزاری مهر، دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول می‌توانند با دریافت اعتبار ۶ قسطه اوانو تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و استفاده از آن، در قرعه‌کشی ۱۰ میلیارد تومانی این نرم‌افزار شرکت کنند.



امکان دریافت اعتبار خرید ۶ قسطه اوانو تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول فراهم شده است. کاربران می‌توانند با این اعتبار از فروشگاه‌های طرف قرارداد اوانو خرید کنند و هزینه آن را در ۶ ماه بپردازند.



همزمان با این طرح، کمپین «۶ قسطه بخر؛ ۱۰ میلیارد تومان ببر» برگزار می‌شود و کاربران تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند با فعال‌سازی و استفاده از اعتبار خود، امتیاز کسب کنند و در قرعه‌کشی ۱۰۰ میلیارد ریالی شرکت کنند.



در این کمپین، فعال‌سازی اعتبار ۵۰ امتیاز، اولین خرید موفق ۱۰۰ امتیاز، هر یک میلیون تومان خرید با اعتبار ۲۰۰ امتیاز و هر یک میلیون تومان بازپرداخت ۱۰۰ امتیاز دارد.



دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول می‌توانند از طریق نرم‌افزارهای اوانو و همراه من یا با شماره‌گیری کد دستوری *۱۰*۶# اعتبار خود را دریافت کنند.



اعتبار اوانو در فروشگاه‌هایی مانند دیجی‌کالا، تپسی‌شاپ، اکالا، تکنولایف، فلای‌تودی و شب و صدها فروشگاه دیگر قابل استفاده است.



علاقه‌مندان برای دریافت اعتبار و اطلاع از جزئیات کمپین و شرایط شرکت در قرعه‌کشی می‌توانند به نشانی https://ewano.app/public-credit/ مراجعه کنند.