به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم سال‌های اخیر، اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم است که آغاز این حرکت از استان سیستان و بلوچستان و با حضور رئیس‌جمهور انجام شد و در ابتدا تکمیل ۶ هزار و ۹۳۳ کلاس درس در قالب این نهضت هدف‌گذاری شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده و پروژه‌هایی که بخشی از آن‌ها در آمار تکمیل بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس استان نیز قرار گرفته‌اند، تاکنون ۶ هزار و ۵۳۳ کلاس درس در چارچوب این طرح تعریف شده است.

وی ادامه داد: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، با تحویل ۳۶۱ پروژه در قالب هزار و ۴۱۴ کلاس درس، استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست کشور را در تحویل پروژه‌های آموزشی به خود اختصاص داده است و همچنان تعداد قابل توجهی پروژه نیز در نقاط مختلف استان در دست اجرا قرار دارد.

لک‌زایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس بیان کرد: طی دو سال گذشته، نزدیک به هشت هزار کلاس درس از نظر سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مورد اقدام قرار گرفته‌اند که این اقدامات شامل گازکشی، اجرای موتورخانه، تأمین تجهیزات و نصب کولرهای گازی بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به ادامه این طرح در سال ۱۴۰۵ گفت: مرحله دوم برنامه با ابلاغ اعتبارات جدید آغاز می‌شود و هدف‌گذاری ما استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تمامی مدارس و سالن‌های ورزشی استان است.

لک‌زایی همچنین درباره اقدامات مربوط به بهسازی فضاهای آموزشی اظهار کرد: در سال‌های گذشته توزیع حداقل ۱۰۰ تن رنگ میان فضاهای آموزشی استان در دستور کار قرار گرفته و این میزان در سال گذشته و سال‌های قبل نیز تأمین و توزیع شده است. میزان تحقق برنامه در این حوزه نیز بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: امسال نیز رنگ‌آمیزی نزدیک به ۶۰۰ پروژه در قالب حدود ۶ هزار کلاس درس در برنامه قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است. پیشرفت فیزیکی این بخش در استان به ۷۵ درصد رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.