به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای قرآنی در مساجد اظهار کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در مساجد مصداق بارز احیای کارکرد اصلی مسجد از صدر اسلام تاکنون است.

وی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر تحقق ایده «هر مسجد، یک پایگاه قرآنی» افزود: مسجد نباید صرفا به محل اقامه نماز جماعت محدود شود بلکه باید به کانونی پویا برای آموزش، تدبر، انس با قرآن و رقابت سالم قرآنی در محلات تبدیل شود. هنگامی که مسابقات و رویدادهای بزرگ قرآنی در مساجد برگزار می‌شود، این مکان مقدس از یک فضای عبادی فراتر رفته و به سنگری فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی برای ترویج سبک زندگی قرآنی تبدیل می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مساجد ظرفیت میزبانی رویدادهای تخصصی و گسترده فرهنگی را دارند، خاطرنشان کرد: این رویدادها می‌توانند الگویی موفق برای بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و پایگاه‌های مردمی در ارتقای بهره‌وری فرهنگی در خانواده و جامعه باشند.

صوفی در ادامه جذب نسل جوان به مساجد را یکی از ضرورت‌های مهم فرهنگی کشور دانست و گفت: یکی از چالش‌های نهادهای دینی فاصله گرفتن بخشی از نسل جوان از مساجد است که گاهی به دلیل شیوه‌های سنتی و کمبود برنامه‌های متناسب با نیازهای روز شکل می‌گیرد.

وی افزود: مسابقات قرآنی پرنشاط، پویا و مبتنی بر رقابت‌های جذاب می‌توانند فاصله جوانان با مسجد را کاهش داده و تهدید دوری جوانان از مساجد را به فرصتی ارزشمند برای ارتباط بیشتر آنها با فعالیت‌های دینی و فرهنگی تبدیل کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در پویایی فضای مساجد تصریح کرد: حضور پرشور قاریان و حافظان جوان و نوجوان با سبک‌ها و انرژی‌های تازه این پیام را به نسل جدید منتقل می‌کند که مسجد مکانی زنده، پویا و همراه با تحولات زمانه است و حضور جوانان برای رقابت یا تماشای مسابقات فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباط آن‌ها با ائمه جماعات و هیئت امنا فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های سازنده باشد.

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و مذهبی استان همدان گفت: همدان به عنوان دارالمومنین و مهد پرورش علما و بزرگان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای میزبانی رویدادهای دینی و قرآنی برخوردار است و برگزاری مسابقات معتبری همچون هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» می‌تواند تاثیرات عمیقی بر فضای عمومی شهر داشته باشد.

وی افزود: نصب المان‌های شهری، تبلیغات محیطی هدفمند و حضور نخبگان، اساتید و قاریان برجسته ملی و بین‌المللی در همدان می‌تواند فضای عمومی شهر را به سمت آرامش، معنویت و تعالی فرهنگی سوق دهد و اصالت فرهنگی این خطه را در سطح ملی برجسته‌تر کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر آثار اجتماعی و معنوی گسترش فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جامعه با چالش‌های مختلف مواجه است حاکم شدن فضای قرآنی بر شهر می‌تواند بارقه‌ای از امید، اخلاق، همبستگی اجتماعی و آرامش روانی را به خانواده‌ها و شهروندان تزریق کند و امیدواریم میزبانی این دوره از مسابقات، زمینه‌ساز تقویت جایگاه مساجد و گسترش فرهنگ انس با قرآن باشد.