به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح سه‌شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان که با دستور کار بررسی وضعیت ازدواج کارکنان مجرد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت بررسی دقیق آمار و راستی‌آزمایی اطلاعات موجود در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده از تعداد کارکنان مجرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا افرادی که از اشتغال و امنیت شغلی نسبی برخوردارند، همچنان ازدواج را در اولویت برنامه‌های زندگی خود قرار نمی‌دهند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: بخشی از موانع ازدواج در میان کارکنان جوان، ریشه در مسائل عمومی جامعه دارد اما این موضوع در میان افرادی که از ثبات شغلی برخوردارند، نیازمند بررسی دقیق‌تر است؛ چرا که انتظار می‌رود داشتن شغل و درآمد پایدار، زمینه و انگیزه بیشتری برای تشکیل خانواده فراهم کند.

موانع ازدواج کارکنان باید شناسایی شود

درویشی با تأکید بر ضرورت شناخت ریشه‌ای دلایل تأخیر در ازدواج کارکنان جوان تصریح کرد: انجام پژوهش‌های تکمیلی و آسیب‌شناسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اجرایی این موضوع باید به‌صورت جدی دنبال شود تا بر اساس نتایج آن، راهکارهای متناسب و مؤثر برای بهبود شاخص ازدواج در این قشر تدوین شود.

وی طراحی بسته‌های تشویقی ویژه کارکنان مجردی را که در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده قرار می‌گیرند، ضروری دانست و گفت: حمایت‌های هدفمند و عملیاتی از زوج‌های جوان می‌تواند به تسهیل ازدواج کمک کند و در صورت موفقیت، به الگویی برای سایر اقشار جامعه تبدیل شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: تسهیلات و وام ازدواج به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها و موانع پیش‌روی جوانان باشد و بهبود وضعیت ازدواج نیازمند مشارکت و همکاری مجموعه‌های مختلف است.

درویشی تقویت نظام مشاوره پیش و پس از ازدواج، کمک به تأمین بخشی از نیازهای اولیه زندگی زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت خیرین و طراحی شیوه‌های نوین حمایت اجتماعی و اقتصادی را از جمله راهکارهای مورد نیاز برشمرد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی ظرفیت‌های خود و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، زمینه حمایت مؤثرتر از جوانان برای تشکیل خانواده را فراهم کنند و بسته‌های تشویقی مشخصی برای کارکنان مجرد در مسیر ازدواج تدوین شود.