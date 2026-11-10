به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های آب و خاک شهرستان سراب که با حضور جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سراب توانمندی‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی کشور دارد و شاخص‌های تولیدی آن نشان‌دهنده جایگاه ویژه این شهرستان در بخش کشاورزی استان است.

وی با اشاره به عملکرد تولیدی سراب در بخش زراعت افزود: این شهرستان امسال در زمینه خرید تضمینی گندم جزو مناطق برتر استان بوده و در تولید سیب‌زمینی رتبه نخست و در تولید جو رتبه دوم آذربایجان‌شرقی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، این ظرفیت‌ها را نشان‌دهنده توان تولیدی شهرستان و قابلیت بهره‌برداران آن دانست و تصریح کرد: با توجه به استقبال کشاورزان سراب از فناوری‌های جدید، برنامه‌ریزی برای تغییر الگوهای سنتی تولید و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر، صنعتی و صادرات‌محور در دستور کار قرار دارد.

شفیعی با اشاره به تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی سراب خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک است؛ چراکه پایداری فعالیت‌های کشاورزی به مدیریت اصولی این منابع وابسته است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در مدیریت منابع آبی گفت: سراب سدهای خاکی کوچک و مناسبی دارد که می‌توان از آنها برای مدیریت و بهره‌برداری بهتر از منابع آب استفاده کرد. تقویت اعتبارات این بخش می‌تواند زمینه تکمیل و توسعه طرح‌های آب و خاک و افزایش بهره‌وری منابع آبی را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش کشاورزی در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: اهمیت این بخش در شرایط دشوار و دوران جنگ بیش از گذشته نمایان شد و ضرورت حمایت از زیرساخت‌های تولید و تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی را نشان داد.

شفیعی در پایان خواستار تأمین اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار کشاورزی سراب شد و گفت: مناطق مستعد و دارای ظرفیت در این شهرستان شناسایی شده‌اند و اختصاص منابع ملی می‌تواند اجرای طرح‌های زیربنایی و استفاده بیشتر از توانمندی‌های تولیدی منطقه را امکان‌پذیر کند.