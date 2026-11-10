به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صالحی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بارش برف در محورهای کوهستانی گیلان اظهار کرد: با توجه به لغزندگی سطح راه در محورهای برف‌گیر، رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.

وی افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ، اطمینان از سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن خودرو، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان در شرایط برفی باید مورد توجه قرار دهند.

رئیس پلیس راه گیلان در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر به محورهای کوهستانی، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.