منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات انفجار کنترل‌شده و معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده مرتبط با جنگ تحمیلی سوم، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این عملیات در محدوده‌هایی از شرق و جنوب شهر اصفهان، از جمله بهارستان، صفه، ابریشم و محور فرودگاه در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: صداهای انفجاری که ممکن است در برخی نقاط شهر و مناطق اطراف شنیده شود، مربوط به عملیات کنترل‌شده معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: این عملیات با رعایت تدابیر ایمنی و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.