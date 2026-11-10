به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی صبح سه شنبه در مراسم عزاداری فاطمیه با حضور اصحاب رسانه استان قم در سخنانی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق تاریخ اسلام اظهار کرد: برای فهم درست حوادث تاریخی و جلوگیری از تکرار آسیب‌های گذشته، باید سه پرسش اساسی درباره هر واقعه مطرح شود که نخستین پرسش به علت وقوع آن، دومین پرسش به چگونگی شکل‌گیری و روند وقوع حادثه و سومین پرسش به پیامدها و آثار آن مربوط است.



وی با اشاره به اهمیت بررسی سه رویداد بنیادین در تاریخ اسلام افزود: بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، واقعه غدیر و حادثه عاشورا از جمله موضوعاتی هستند که باید با نگاهی تحلیلی و با توجه به زمینه‌ها و نتایج آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شناخت ضرورت بعثت پیامبر اسلام و آثار آن در هدایت جامعه اهمیت فراوانی دارد، ادامه داد: در بررسی واقعه غدیر نیز باید به این پرسش پاسخ داد که اساساً چرا جامعه اسلامی به امام و ولی نیاز دارد و آیا وجود قرآن به‌تنهایی برای هدایت جامعه کافی است یا تحقق اهداف دین به حضور امام و رهبر الهی نیز نیاز دارد.



مؤمنی با اشاره به مطرح شدن دیدگاه اکتفا به قرآن در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله گفت: از همان مقطع تاریخی، این اندیشه مطرح شد که کتاب خدا برای هدایت جامعه کفایت می‌کند و نیازی به ولی و امام نیست، در حالی که مسئله امامت و ولایت از موضوعات اساسی و بنیادین در معارف اسلامی است.



وی با اشاره به جایگاه واقعه غدیر در منابع تاریخی و حدیثی شیعه و اهل سنت بیان کرد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در روز غدیر اجتماع مسلمانان را شکل دادند و در خطبه‌ای که در منابع معتبر نقل شده است، جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را تبیین کردند و این واقعه از مهم‌ترین مستندات اعتقادی در اثبات ولایت آن حضرت به شمار می‌رود.



غدیر را باید با همه ابعاد آن شناخت



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اختصاص عنوان امیرالمؤمنین به حضرت علی علیه‌السلام تصریح کرد: بر اساس تصریح پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، این عنوان جایگاهی ویژه دارد و نباید آن را به دیگر ائمه اطهار علیهم‌السلام تعمیم داد، چراکه این عنوان در نصوص مربوط به غدیر برای امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام مورد تأکید قرار گرفته است.



مؤمنی با بیان اینکه شناخت غدیر نباید به بازگویی صرف یک واقعه تاریخی محدود شود، افزود: باید پیامدهای پایبندی به غدیر و همچنین نتایج فاصله گرفتن از این حقیقت اعتقادی بررسی شود، زیرا ولایت یکی از ارکان اساسی دین است و دور شدن از آن می‌تواند زمینه‌ساز انحرافات و آسیب‌های جدی در جامعه اسلامی باشد.



وی با اشاره به ضرورت بررسی ریشه‌های واقعه عاشورا اظهار کرد: باید این پرسش اساسی مطرح شود که چگونه جامعه‌ای که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در میان آن زندگی کرده و تعالیم اسلام را برای آن به ارمغان آورده بود، به نقطه‌ای رسید که در برابر امام زمان خود ایستاد و زمینه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را فراهم کرد.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه واقعه کربلا را نمی‌توان بدون توجه به تحولات پیش از آن تحلیل کرد، گفت: برای فهم چرایی وقوع عاشورا باید به حوادثی بازگشت که در فاصله گرفتن جامعه از مسیر ولایت نقش داشتند و در این میان، واقعه غدیر و حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.



فاطمیه را باید در امتداد غدیر شناخت



مؤمنی با اشاره به ارتباط تاریخی و اعتقادی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله با واقعه عاشورا اظهار کرد: فاطمیه و حوادث مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را باید در امتداد غدیر و مسئله فاصله گرفتن جامعه از ولایت بررسی کرد، چراکه غفلت از جایگاه امامت و ولایت، زمینه‌ساز شکل‌گیری اتفاقات تلخ بعدی شد.



وی با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها افزود: برای شناخت ابعاد این حوادث باید به منابع معتبر تاریخی مراجعه کرد و گزارش‌های مربوط به دوران پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را با دقت مورد بررسی قرار داد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی درباره زمان وقوع حوادث مربوط به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بیان کرد: در برخی گزارش‌های تاریخی، فاصله زمانی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ۹۵ روز ذکر شده است و بررسی مستندات تاریخی این دوره برای شناخت بهتر حوادث صدر اسلام ضرورت دارد.



مؤمنی با تأکید بر اهمیت گسترش مجالس فاطمیه در جامعه اسلامی گفت: برگزاری و توسعه مراسم فاطمیه دوم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهدا و تلاش چهره‌های دینی و مذهبی گسترش یافت و این حرکت باید به‌عنوان بخشی از تحولات فرهنگی و اعتقادی جامعه مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به نقش شخصیت‌های حوزوی و مداحان در گسترش مجالس عزاداری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها افزود: شماری از فعالان مذهبی و فرهنگی در شکل‌گیری و استمرار این حرکت نقش داشتند و تلاش‌های آنان موجب شد موضوع فاطمیه با گستردگی بیشتری در فضای مذهبی جامعه مطرح شود.



عقلانیت و حماسه در کنار عاطفه قرار دارد



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سه مؤلفه اساسی در تبیین واقعه کربلا اظهار کرد: برای انتقال درست پیام عاشورا باید سه عنصر عقلانیت، حماسه و عاطفه و عشق را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد، چراکه هر یک از این مؤلفه‌ها بخشی از حقیقت قیام امام حسین علیه‌السلام را برای مخاطبان روشن می‌کند.



مؤمنی ادامه داد: عقلانیت حاکم بر واقعه کربلا باید با تکیه بر منطق الهی و معارف دینی تبیین شود و در کنار آن، حماسه و شور عاطفی قیام نیز مورد توجه قرار گیرد تا مخاطب بتواند ابعاد مختلف این نهضت را درک کند.



وی با اشاره به جایگاه روضه‌های مستند در انتقال معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام گفت: در بیان مصائب اهل‌بیت نباید به نقل مطالب غیرمستند و گزارش‌های فاقد اعتبار روی آورد، زیرا منابع معتبر تاریخی و مقاتل قابل استناد، ظرفیت فراوانی برای تبیین ابعاد مظلومیت اهل‌بیت و انتقال پیام‌های معرفتی و بصیرتی دارند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه روضه‌های مستند سرشار از نکات اعتقادی و تربیتی هستند، افزود: گاهی در میان بیان مصائب، مخاطب چنان تحت تأثیر جنبه عاطفی قرار می‌گیرد که از پیام‌های عمیق و بصیرتی آن غافل می‌شود، از این رو سخنرانان باید در کنار برانگیختن عواطف مردم، معارف و درس‌های نهفته در این حوادث را نیز تبیین کنند.



رسانه‌ها در پاسداری از دین مسئولیت دارند



مؤمنی با اشاره به مسئولیت فعالان رسانه‌ای و فرهنگی در تبیین معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام اظهار کرد: هر فردی متناسب با جایگاه و حوزه فعالیت خود در پاسداری از دین و زدودن غربت از چهره ولایت مسئولیت دارد و فعالان رسانه‌ای نیز باید از ظرفیت حرفه‌ای خود برای انتقال صحیح این معارف بهره بگیرند.



وی افزود: فعالیت رسانه‌ای در مسیر تبیین معارف دینی و دفاع از ولایت، اقدامی اعتقادی است و نباید آن را صرفاً در چارچوب مباحث سیاسی ارزیابی کرد، چراکه دفاع از مبانی اعتقادی و تبیین جایگاه ولایت از وظایف مهم جامعه اسلامی است.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مذهبی بیان کرد: هر مجموعه‌ای باید متناسب با مسئولیت خود در این مسیر نقش‌آفرینی کند و همان‌گونه که یک سخنران وظیفه‌ای بر عهده دارد، فعال رسانه‌ای نیز باید در محدوده مأموریت خود برای تبیین حقیقت و مقابله با فراموشی معارف اهل‌بیت تلاش کند.



مؤمنی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در هدایت جامعه و دفاع از ولایت گفت: آن حضرت در مسیر صیانت از دین و دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام سختی‌ها و مصائب فراوانی را تحمل کردند و این ایستادگی باید برای نسل امروز به‌درستی تبیین شود.



وی با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه مادر و تکریم والدین نیز اظهار کرد: باید قدر حضور مادران را تا زمانی که در کنار خانواده هستند دانست و با رسیدگی و محبت به آنان، حق این جایگاه ارزشمند را ادا کرد.



استاد حوزه علمیه قم در پایان با تأکید بر لزوم حفظ میراث اعتقادی اهل‌بیت علیهم‌السلام خاطرنشان کرد: شناخت تاریخ اسلام، بازخوانی مستند حوادث صدر اسلام، پاسداری از حقیقت غدیر و تبیین مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها باید در مسیر تقویت بصیرت دینی و حفظ هویت اعتقادی جامعه مورد توجه قرار گیرد.