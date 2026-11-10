به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا پلتفرمز اعلام کرد فناوری تخمین سن مبتنی بر هوش مصنوعی خود را به طور جهانی گسترش می دهد تا میلیون‌ها نوجوان دیگر در اینستاگرام، حتی اگر تاریخ تولد ثبت‌شده در حساب کاربری‌شان نشان دهد که بزرگسال هستند، تحت پوشش تدابیر حفاظتی ویژه حساب‌های نوجوانان (Teen Accounts) قرار گیرند.

حساب های کاربری نوجوان در اینستاگرام، فیس بوک و مسنجر ارائه شده اند و قابلیت هایی در آنها تعبیه شده که به طور خودکار افرادی که می توانند با نوجوانان تماس بگیرند، محتوایی که آنها می بینند و مدت زمانی که این گروه سنی در اپ ها می گذرانند را محدود می کند. به گفته متا والدین در آمریکا درماه جاری میلادی نوتیفیکیشن هایی از اینستاگرام دریافت می کنند که توضیح می دهد چگونه نوجوانان تحت پوشش محافظت های متناسب با سن شان قرار می گیرند.

این شرکت در استرالیا استفاده از سیگنال رده سنی اپل را به عنوان یک روش اضافی برای کمک به تعیین سن کاربران استفاده می کند. شرکت مادر اینستاگرام همچنین اعلام کرد مشغول راه اندازی این فناوری روی فیس بوک است و فناوری های جهانی مشابهی را در ادامه سال جاری میلادی در تردز نیز اجرا می کند.

متا با شکایات متعدد درباره اتهاماتی مبنی بر آنکه پلتفرم هایش به کاربران نوجوان آسیب می رساند، روبرو است و در ماه آگوست برای حل و فصل شکایات ایالت های آمریکایی درباره همین موضوع قرار شد ۱۸ میلیارد دلار بپردازد. تحت شرایط تسویه این شکایات متا توافق کرد تا شیوه شناسایی نوجوانان و کودکان کمتر از ۱۳ سال را بهبود دهد.