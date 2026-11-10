به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل اجرایی همایش ملی بانوی کرد در سنندج، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد اظهار کرد: برگزاری این همایش حاصل یک کار گروهی ارزشمند بود که با نوآوری و ابتکار همراه شد و توانست برنامه‌ای آبرومند و درخور توجه را رقم بزند.

وی با تقدیر از حوزه‌های علمیه خواهران شیعه و اهل سنت، دبیر همایش و استاندار کردستان افزود: همراهی مجموعه‌های مختلف و تلاش افرادی که شاید نامشان در این مراسم مطرح نشد، در تحقق این رویداد نقش مؤثری داشت و شایسته قدردانی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر جایگاه و توانمندی‌های زنان در جمهوری اسلامی بیان کرد: دستاوردهای زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و این واقعیتی است که باید با زبان آمار، مستندات و نمونه‌های عینی برای جامعه تبیین شود.

پورذهبی با اشاره به پیشرفت بانوان در حوزه‌های ورزشی، علمی، ادبی و حضور در مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی عنوان کرد: حضور زنان در عرصه‌های مختلف، ظرفیت‌های قابل توجهی را به نمایش گذاشته و موفقیت‌های آنان در رشته‌های ورزشی و علمی، نمونه‌ای از این توانمندی‌هاست.

وی ادامه داد: معرفی این ظرفیت‌ها نباید به برگزاری یک همایش محدود شود، بلکه لازم است چنین برنامه‌هایی استمرار پیدا کند و زمینه دیده‌شدن بیشتر توانمندی‌ها و دستاوردهای زنان فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به تلاش بانوان فعال در برگزاری همایش ملی بانوی کرد گفت: بسیاری از بانوان برگزارکننده در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، برای اجرای این برنامه تلاش کردند که زحمات آنان قابل تقدیر است.

پورذهبی در پایان با قدردانی ویژه از حجت‌الاسلام عبدالملکی، دبیر همایش، خاطرنشان کرد: مدیریت این برنامه با متانت، اخلاق‌مداری و صبوری همراه بود و برگزارکنندگان توانستند در نخستین تجربه، رویدادی قابل قبول و اثرگذار را رقم بزنند.