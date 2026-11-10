به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی احمد آبادی صبح سه شنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآنی «مدهامتان» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و تسلیت درگذشت زنده‌یاد «کوروش زارعی»، هنرمند و چهره برجسته عرصه فرهنگ و هنر بر ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی نوجوانان و جوانان در مساجد تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مساجد در ترویج فرهنگ قرآنی اظهار کرد: امسال بیش از هر زمان دیگری جای خالی رهبر شهیدمان در جشنواره‌ها و مسابقات احساس می‌شود؛ همان عزیزی که آرزو داشت هر مسجد به پایگاهی برای قرآن تبدیل شود. ای کاش ایشان در میان ما بودند و می‌دیدند که فرزندان مسجد چگونه برای تحقق این آرمان در کنار یکدیگر گرد آمده‌اند؛ امیدواریم به برکت این حرکت‌ها، شاهد مساجدی پرشورتر و فعال‌تر در عرصه قرآن کریم باشیم.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با اشاره به رویکرد خاص هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» گفت: در جلسات تخصصی و با همراهی کارشناسان و فعالان قرآنی تلاش کردیم فراخوان این دوره را به گونه‌ای طراحی کنیم که «مدهامتان» فراتر از برگزاری یک مسابقه باشد و به بستری برای رفاقت، همدلی و حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مسجد تبدیل شود.

نیلی احمد آبادی افزود: تاکید بر رقابت‌های گروهی نیز دقیقا از همین نگاه نشئت گرفت چراکه معتقدیم نوجوانان و جوانان مسجدی باید در کنار یکدیگر تمرین کنند، استعدادهایشان شکوفا شود و پیوندشان با خانه خدا عمیق‌تر و ماندگارتر گردد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر از این دوره عنوان کرد: حضور بیش از ۱۶ هزار نفر شرکت کننده در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که گویای رشد ۳۵ درصدی نسبت به دوره گذشته است، تنها یک آمار نیست بلکه تصویری امیدبخش از ظرفیت گسترده مساجد و اشتیاق نسلی است که می‌خواهد زیست قرآنی خود را در بستر مسجد تجربه کند.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد در استان همدان خاطرنشان کرد: اکنون که به ایستگاه پایانی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» رسیده‌ایم، از صمیم قلب به همه نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده، مربیان، داوران، مدیران کانون‌ها و تمامی تلاش‌گران این عرصه خداقوت می‌گویم و تاکید می‌کنیم که «مدهامتان» صرفا یک مسابقه نیست بلکه عهدی برای نزدیک‌تر شدن به آرمان رهبر شهیدمان در راستای تبدیل هر مسجد به پایگاه قرآن است.