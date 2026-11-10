محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت دمایی استان گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، زنجان با ثبت کمینه دمای منفی پنج درجه سانتی‌گراد، پس از اردبیل با منفی ۶ درجه و ارومیه با منفی ۵.۴ درجه سانتی‌گراد، سومین مرکز استان سرد کشور در شبانه‌روز گذشته بود.

وی با بیان اینکه کمترین دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان مربوط به نیک‌پی بوده است، افزود: در شبانه‌روز گذشته دمای هوای نیک‌پی به منفی هفت درجه سانتی‌گراد رسید که پایین‌ترین دمای ثبت‌شده در سطح استان بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در همین مدت، چورزق با ثبت دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین منطقه استان بود و دمای شهر زنجان نیز بین منفی پنج تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان قرار داشت.

رحمان‌نیا با تشریح وضعیت دمایی سایر مناطق استان گفت: در آب‌بر دمای هوا بین چهار تا ۱۴ درجه، قیدار منفی چهار تا هشت درجه، خرمدره منفی یک تا ۱۲ درجه، زرین‌آباد منفی چهار تا ۹ درجه، سلطانیه منفی چهار تا ۱۰ درجه، گرماب منفی دو تا ۱۲ درجه و ماه‌نشان منفی دو تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا روز شنبه آسمان مناطق مختلف استان قسمتی ابری خواهد بود و در این مدت پدیده جوی خاصی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه فردا (چهارشنبه) شرایط جوی در برخی ساعات با تغییراتی همراه خواهد شد، تصریح کرد: به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، افزایش موقت سرعت وزش باد و بارش‌های ضعیف و پراکنده پیش‌بینی می‌شود که این بارش‌ها در مناطق گرم‌تر به شکل باران و در مناطق سردسیر به‌صورت بارش پراکنده برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند تغییرات دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده دمای هوا در اغلب مناطق استان روند افزایشی خواهد داشت، اما با وجود این افزایش، همچنان کمینه دما به‌ویژه در ساعات صبحگاهی می‌تواند در برخی مناطق زیر صفر درجه باقی بماند.

رحمان‌نیا همچنین با اشاره به میزان بارندگی ثبت‌شده در استان طی فعالیت سامانه بارشی اخیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه هواشناسی اسلام‌آباد زنجان با ثبت چهار میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به تداوم سرمای صبحگاهی در برخی مناطق استان، بر لزوم توجه شهروندان به نوسانات دمایی تأکید کرد و از کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف خواست با توجه به احتمال تداوم دماهای زیر صفر در ساعات ابتدایی روز، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرما در نظر بگیرند.