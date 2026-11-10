به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نشست با مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و بازرس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات این اتحادیه، بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های دامپروری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی در ساماندهی فعالیت‌های دامپروری، اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توسعه و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی را از اولویت‌های مهم خود می‌داند و در این مسیر، حمایت از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در حوزه دامپروری، به‌ویژه اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه تعاون روستایی برای ارتقای بهره‌وری، کاهش مشکلات تولیدکنندگان و تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، تصریح کرد: تشکل‌های دامپروری باید با اتکا به ظرفیت‌های جمعی و سازمان‌یافته خود، نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای اعضا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید ایفا کنند و سازمان مرکزی نیز در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های قانونی خود، از این روند حمایت خواهد کرد.

وی در ادامه، با ارائه رهنمودهایی درخصوص واردات نهاده‌های دامی توسط تشکل‌های دامپروری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌ها برای تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز دامداران و کاهش چالش‌های موجود در این حوزه تأکید کرد.

اسکندری همچنین آمادگی سازمان مرکزی را برای پیگیری مشکلات و مطالبات اتحادیه دام سبک از سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط اعلام کرد و بر لزوم تعامل مؤثر و هماهنگی بین‌بخشی برای رفع موانع فعالیت تشکل‌های دامپروری تأکید داشت.

وی با اشاره به اهمیت گسترش شبکه تعاونی‌های دام سبک در سطح کشور، توسعه این شبکه را اقدامی مؤثر در جهت سازماندهی دامداران، افزایش توان اقتصادی تشکل‌ها، تسهیل دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار دانست و در همین راستا، دستوراتی را برای پیگیری و توسعه فعالیت تعاونی‌های دام سبک در استان‌های مختلف صادر کرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست سازمان تعاون روستایی همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش دامپروری، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت تعاونی‌ها و استفاده از توانمندی‌های اتحادیه مرکزی دام سبک برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و خدمات‌رسانی مؤثرتر به اعضا تأکید کرد.

مطالبات فعالان صنعت دام

در ادامه این نشست، افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور، ضمن تشریح ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای اتحادیه، مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهادهای راهبردی را مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه تعاونی‌های دام سبک در کشور، خواستار حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای رفع موانع موجود در استان‌ها و تسهیل فعالیت تعاونی‌های دامپروری شد.

مدیرعامل اتحادیه همچنین درخواست حمایت سازمان مرکزی از تشکل‌های فعال در بخش دام، طیور و زنبور عسل، به‌ویژه اتحادیه مرکزی دام سبک، برای پیگیری مطالبات و تأمین نیازهای اعضا در معاونت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، بخصوص دستگاه‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرد.

اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشکل‌های بخش دامپروری تحت پوشش، از جمله اتحادیه مرکزی دام سبک، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

دادرس همچنین پیشنهادهایی برای مشارکت سازمان مرکزی در فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه ارائه کرد که هدف آن افزایش درآمد و منافع اقتصادی طرفین، تقویت توانمندی‌های اتحادیه و حمایت مؤثرتر از دامداران سبک تحت پوشش عنوان شد.

یکی دیگر از مطالبات مهم اتحادیه، درخواست مکاتبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بانک عامل بخش کشاورزی برای افزایش سقف برداشت اینترنتی اتحادیه مرکزی دام سبک و سایر تشکل‌های تحت پوشش سازمان بود.

این درخواست با هدف جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، ناشی از تأخیر در پرداخت وجوه نهاده‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگی و احتمال تعطیلی شعب بانک کشاورزی، مطرح شد.