به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی این نشست با حضور سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی ایران و رئیس شبکه نانوفناوری جهان اسلام (INN)، دبیر و معاون راهبری اجرایی شبکه نانوفناوری جهان اسلام، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس دپارتمان سلول‌های بنیادی شبکه نانوفناوری جهان اسلام، رئیس دپارتمان پزشکی بازساختی شبکه نانوفناوری جهان اسلام، رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی و جمعی از مدیران و اعضای هیئت علمی این پژوهشگاه برگزار شد.

پژوهشگاه ملی سرطان و شبکه نانوفناوری جهان اسلام؛ ترسیم مسیر همکاری‌های راهبردی در حوزه نانوآنکولوژی

در این نشست ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی ایران و رئیس شبکه نانوفناوری جهان اسلام با ابراز خرسندی از حضور در پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، ضمن تقدیر از دستاوردهای این مجموعه، ورود جهاد دانشگاهی به عرصه‌های جدید علمی و شکستن برخی محدودیت‌ها و تابوهای موجود در حوزه پژوهش و درمان را از عوامل مهم شکل‌گیری جایگاه کنونی این مجموعه دانست.

محمدرضا رحیمی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های مشترک پژوهشگاه مواد و انرژی ایران و پژوهشگاه ملی سرطان، اظهار کرد: در پژوهشگاه مواد و انرژی، گروه‌های تخصصی در حوزه زیست‌مواد، کشت سلولی، داربست‌های زیستی، مهندسی سطح، نانومواد و حسگرها فعالیت می‌کنند که بسیاری از این زمینه‌ها با نیازها و برنامه‌های پژوهشگاه ملی سرطان هم‌پوشانی دارند. همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی می‌تواند زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم کند.

رئیس شبکه نانوفناوری جهان اسلام با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشگاه ملی سرطان برای ایفای نقش محوری در همکاری‌های علمی کشورهای اسلامی تصریح کرد: معتقدم این پژوهشگاه از قابلیت تبدیل شدن به یک قطب مرجع در حوزه نانوآنکولوژی در میان کشورهای اسلامی برخوردار است و شبکه نانوفناوری جهان اسلام می‌تواند از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی، ارتباطات علمی و بسترهای اجرایی خود، در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کند.

رحیمی‌پور یکی از محورهای پیشنهادی همکاری را ایجاد یک ساختار مشترک تخصصی در حوزه نانوآنکولوژی دانست و گفت: می‌توان با مشارکت پژوهشگاه ملی سرطان و ظرفیت‌های شبکه، زمینه ایجاد دپارتمان یا مرکز نوآوری نانوآنکولوژی کشورهای اسلامی را فراهم کرد تا هدایت طرح‌های فناورانه، گرنت‌های پژوهشی و کارآزمایی‌های بالینی مرتبط با فناوری‌های نوین تشخیص و درمان سرطان در سطح منطقه دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی بین‌المللی در حوزه سرطان با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای عضو از جمله ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر را مطرح کرد و افزود: با راهبری علمی پژوهشگاه ملی سرطان می‌توان ظرفیت‌های تحقیقاتی این کشورها را در قالب پروژه‌های مشترک سازمان‌دهی کرد و زمینه استفاده از توانمندی‌های متقابل را فراهم آورد.

رئیس شبکه نانوفناوری جهان اسلام، ایجاد رصدخانه فناوری و پتنت در حوزه سرطان، سامان‌دهی اطلاعات اختراعات و فرمولاسیون‌های نوین، توسعه همکاری برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه، ایجاد مسیرهای صادراتی برای محصولات و فرمولاسیون‌های نانویی، معرفی کیت‌های تشخیص زودهنگام سرطان و فراهم کردن بستر ارتباط مستقیم فناوران با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تجاری کشورهای اسلامی را از دیگر زمینه‌های پیشنهادی همکاری برشمرد.

رحیمی‌پور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شبکه در برگزاری رویدادهای بین‌المللی، برگزاری دوره‌های تخصصی و توسعه آموزش‌های چندزبانه در حوزه نانوفناوری و سرطان را از دیگر فرصت‌های همکاری عنوان کرد و گفت: می‌توان با ایجاد آکادمی بین‌المللی نانوپزشکی و سرطان، دوره‌های آموزشی و مهارتی مشترکی را برای متخصصان، دستیاران تخصصی و داروسازان کشورهای اسلامی طراحی و برگزار کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی، از ظرفیت برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی فناوری سلامت در کشورهای عضو و همچنین برگزاری رویداد سالانه فناوری‌های نوین درمان سرطان در جهان اسلام سخن گفت و افزود: این رویدادها می‌توانند زمینه معرفی دستاوردهای پژوهشگاه، مذاکره مستقیم با هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران، جذب حمایت‌های بین‌المللی و توسعه بازار محصولات فناورانه را فراهم کنند.

رئیس شبکه نانوفناوری جهان اسلام در پایان بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی مشترک و تعیین اولویت‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های پژوهشگاه ملی سرطان و شبکه نانوفناوری جهان اسلام مکمل یکدیگر هستند و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از این همکاری برای توسعه فناوری‌های نوین تشخیص و درمان سرطان و ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشورهای اسلامی بهره گرفت.

هم‌افزایی پژوهشگاه ملی سرطان و شبکه نانوفناوری جهان اسلام برای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه

در ادامه این نشست علی کریمی معاون راهبری اجرایی شبکه نانوفناوری جهان اسلام با تشریح جایگاه و مأموریت‌های این شبکه اظهار کرد: شبکه نانوفناوری جهان اسلام در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و ذیل کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری این سازمان فعالیت می‌کند و از ظرفیت ارتباطی و نهادی ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ماهیت فعالیت این شبکه، ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشورهای عضو است، افزود: تفاوت اساسی این شبکه با بسیاری از مجموعه‌هایی که صرفاً عنوان بین‌المللی دارند، در این است که از ابتدا در بستر یک سازمان بین‌الدولی و با پشتوانه همکاری میان کشورهای عضو شکل گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه اعتمادسازی و توسعه همکاری‌های فرامرزی را تسهیل کند.

کریمی ادامه داد: شبکه در پنج محور اصلی آموزش، توسعه همکاری‌های پژوهشی، فعالیت‌های علمی و انتشار نشریات، برگزاری کنفرانس‌ها و رویدادهای بین‌المللی و تجاری‌سازی محصولات و دستاوردهای فناورانه فعالیت می‌کند. هدف ما این است که ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای اسلامی شناسایی و از طریق یک بستر مشترک به یکدیگر متصل شوند.

معاون راهبری اجرایی شبکه نانوفناوری جهان اسلام با تأکید بر اینکه این شبکه قرار نیست در فعالیت‌های تخصصی اعضا مداخله کند، خاطرنشان کرد: مأموریت ما بسترسازی برای معرفی توانمندی‌ها، ایجاد ارتباطات بین‌المللی و فراهم کردن فرصت همکاری است تا مجموعه‌هایی مانند پژوهشگاه ملی سرطان بتوانند دستاوردها و ظرفیت‌های خود را در سطح جهان معرفی کنند و زمینه حضور مؤثرتر در پروژه‌های مشترک بین‌المللی را به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشگاه ملی سرطان در حوزه تشخیص و درمان فناورانه سرطان، گفت: این مجموعه از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه فناوری، تولید محصولات، فعالیت‌های پژوهشی و برخورداری از اعضای هیئت علمی متخصص برخوردار است. تلاش خواهیم کرد این ظرفیت‌ها در بستر شبکه به کشورهای عضو معرفی شود و زمینه تعریف پروژه‌های مشترک، جذب گرنت‌های پژوهشی، توسعه همکاری‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های تجاری فراهم شود.

کریمی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی تکمیلی برای تعیین اولویت‌ها و تدوین برنامه اجرایی مشترک تأکید کرد و افزود: باید ظرفیت‌های دو مجموعه به‌صورت دقیق بررسی شود تا همکاری‌ها از سطح توافقات اولیه فراتر رفته و به پروژه‌های مشخص و قابل اجرا منجر شود.

پژوهشگاه ملی سرطان؛ از توسعه فناوری‌های نوین تا همکاری با شبکه نانوفناوری جهان اسلام

در ابتدای این نشست رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، ضمن خیرمقدم به حاضران با تشریح ظرفیت‌ها، دستاوردها و مأموریت‌های این مجموعه، بر ضرورت حرکت از فعالیت‌های صرفاً درمانی به سمت توسعه درمان‌های فناورانه و کاربردی‌سازی دستاوردهای پژوهشی تأکید کرد.

رامین صرامی فروشانی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های پژوهشگاه ملی سرطان در حوزه تشخیص و غربالگری سرطان اظهار کرد: فعالیت‌های این مرکز از حدود سه دهه قبل با هدف توسعه خدمات تشخیصی و غربالگری آغاز شد و امروز به یکی از قطب‌های درمان سرطان‌های زنان در کشور تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که سالانه حدود ۲۰۰ هزار خدمت تخصصی در مجموعه ارائه و حدود دو هزار عمل جراحی انجام می‌شود.

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این مجموعه در کنار فعالیت‌های درمانی، توسعه فناوری‌های نوین را به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خود دنبال می‌کند، افزود: از نگاه ما، پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند به حل یک مسئله واقعی منجر شود و نتیجه آن در نهایت در زندگی بیمار و بهبود فرآیندهای تشخیص و درمان سرطان قابل مشاهده باشد. تولید مقاله و دستاورد علمی ضروری است، اما به‌تنهایی برای تحقق مأموریت‌های پژوهشگاه کفایت نمی‌کند.

صرامی‌فروشانی با اشاره به ساختار پژوهشی پژوهشگاه و فعالیت سه مجموعه تخصصی در حوزه فناوری‌های همگرا در سرطان، پزشکی شخص‌محور و پزشکی بازساختی و درمان‌های پیشرفته سرطان، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این مجموعه، شکل‌گیری همکاری میان متخصصان رشته‌های مختلف از جمله پزشکی، مهندسی، شیمی و زیست‌فناوری است که امکان توسعه رویکردهای میان‌رشته‌ای و حرکت به سمت درمان‌های فناورانه را فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه پژوهشگاه در ارزیابی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این مجموعه در ارزیابی مراکز فعال در حوزه سرطان، رتبه نخست را کسب کرده و در ارزیابی کلی مراکز بالینی کشور نیز در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین در تقسیم کار ملی حوزه زیست‌فناوری و پزشکی بازساختی، موفق به کسب رتبه الف شده است.

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با اشاره به برخی دستاوردهای فناورانه این مجموعه، به توسعه کیت‌های تشخیصی مبتنی بر پروفایل ژنتیکی برای تعیین ضرورت شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اشاره کرد و گفت: با توسعه این فناوری در داخل کشور، امکان انجام آزمایش‌هایی که پیش از این با هزینه و زمان قابل‌توجه در خارج از کشور انجام می‌شد، در داخل فراهم شده است.

وی همچنین توسعه فناوری‌های شناسایی سلول‌های سرطانی در گردش خون، سامانه‌های تشخیص سریع عوامل عفونی، فناوری‌های پزشکی بازساختی، سلول‌درمانی، ژن‌درمانی و ویروس‌درمانی هدفمند سرطان را از دیگر محورهای فعالیت پژوهشگاه برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های بین‌المللی برای توسعه و تجاری‌سازی این دستاوردها تأکید کرد.

در پایان این نشست، سند عضویت رسمی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی در شبکه نانوفناوری جهان اسلام (INN) به امضا رسید. این عضویت، زمینه حضور رسمی پژوهشگاه در بستر همکاری‌های علمی و فناورانه شبکه و پیگیری برنامه‌های مشترک در حوزه نانوفناوری، نانوپزشکی و فناوری‌های نوین تشخیص و درمان سرطان را فراهم می‌کند.