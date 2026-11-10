به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های آب و خاک شهرستان سراب با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد و معیشت خانوارهای این شهرستان، توسعه زیرساخت‌های آبی و رفع موانع تولید را از اولویت‌های اصلی منطقه دانست.

فرماندار سراب با بیان اینکه امسال ۱۲ درصد اعتبارات شهرستان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، اظهار کرد: با توجه به گستردگی اراضی کشاورزی و نیازهای زیرساختی این بخش، افزایش حمایت‌های اعتباری و تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار ضروری است.

وی مساحت اراضی کشاورزی سراب را حدود ۱۱۳ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: بیش از ۵۰ هزار هکتار از این اراضی آبی و نیمه‌آبی است و این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه تولیدات کشاورزی و تقویت نقش شهرستان در تأمین محصولات مورد نیاز استان را فراهم کند.

جهانی با اشاره به جایگاه سراب در تولید محصولات کشاورزی آذربایجان‌شرقی، تداوم این موقعیت را نیازمند سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تکمیل شبکه‌های انتقال و توزیع آب دانست.

تکمیل شبکه‌های انتقال آب از سدها به مزارع

فرماندار سراب با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سد بافتان، ابراز امیدواری کرد این سد با تداوم اقدامات اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، سال آینده آبگیری شود.

وی تکمیل طرح‌های انتقال آب از سدها به اراضی کشاورزی را از مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: اجرای طرح انتقال آب از محل سه سد شهرستان تا مزارع باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا احداث سدها بدون تکمیل شبکه‌های اصلی و فرعی، امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت منابع آبی و استفاده کشاورزان از این منابع را فراهم نمی‌کند.

جهانی در پایان بر ضرورت حمایت وزارت جهاد کشاورزی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آب و خاک تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی این حوزه با هدف افزایش بهره‌وری آب، پایداری تولید و تقویت درآمد کشاورزان شد.

این جلسه با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی و نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.