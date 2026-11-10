به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مسکنی صبح سه‌شنبه در جلسه پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: افزایش مشارکت مؤدیان در این طرح می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان داشته باشد.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۶۰ هزار ثبت‌نام در سامانه مربوط به فعالان صنفی افزود: بخشی از این آمار به دلیل ثبت‌نام‌های تکراری، بیانگر تعداد واقعی فعالان اقتصادی نیست؛ همچنین برای حدود ۳۳ هزار مؤدی پیامک اطلاع‌رسانی مالیاتی ارسال شده است که با افزایش مشارکت آنان می‌توان تعداد مشارکت‌کنندگان را از حدود ۲ تا ۳ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر رساند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی مشارکت تعداد محدودی از مؤدیان نیز توانسته منابع مالی قابل توجهی را برای اجرای پروژه‌های استان فراهم کند و بدون تردید افزایش این مشارکت، ظرفیت تأمین مالی پروژه‌ها را به شکل چشمگیری ارتقا خواهد داد.

مسکنی با درخواست از استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهرداری‌ها همان‌گونه که در موضوع فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مالیاتی همکاری خوبی داشته‌اند، در این زمینه نیز با استفاده از تبلیغات محیطی و ظرفیت‌های شهری به کمک مجموعه امور مالیاتی بیایند.

وی در پایان گفت: مشارکت بیشتر مؤدیان در این طرح، علاوه بر کمک به تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و خدماتی، موجب افزایش شفافیت مالیاتی، تقویت فرهنگ مالیات‌پردازی و بهبود روند توسعه و آبادانی استان خواهد شد.