به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه، با جیبریل اواتارا، وزیر انتقال دیجیتال و نوآوری فناورانه جمهوری ساحل عاج دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرد.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و همکاری در حوزه فیبر نوری

وزیر ارتباطات کشورمان در این دیدار با اشاره به اهمیت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) و کنفرانس‌های مرتبط با آن، بر ضرورت تمرکز بر موضوعات مهم دستور کار اجلاس تأکید کرد و با محکوم کردن شدید حملات و تجاوز علیه ملت ایران، خواستار حمایت ساحل عاج از کاندیداتوری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات شد.

هاشمی همچنین با تشریح برخی پروژه‌های مهم ارتباطی کشور، از جمله پروژه سوآپ و برنامه مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری، آمادگی ایران را برای انتقال تجربیات و توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اجرای پروژه‌های فیبر نوری، اعلام کرد.

تبادل تجربه در امنیت سایبری و هوش مصنوعی

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در توسعه خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال، بر ضرورت تبادل تجربیات و راهکارهای دو کشور برای مقابله با حملات سایبری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی ایران و برنامه‌های کشور در زمینه توسعه هوش مصنوعی، به‌ویژه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این فناوری، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری‌های تخصصی با ساحل عاج در این حوزه اعلام کرد.

هاشمی با اشاره به مناسبات گرم و دوستانه دو کشور در زمینه‌های مختلف، از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات استقبال کرد و تعیین یک برنامه راهبردی و مشخص را برای پیگیری و عملیاتی‌سازی همکاری‌های فناورانه دو کشور ضروری دانست.

تأکید ساحل عاج بر پیگیری توافقات مشترک

وزیر انتقال دیجیتال و نوآوری فناورانه ساحل عاج نیز با تأکید بر اراده دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر پیگیری توافقات و زمینه‌های همکاری از طریق سفیر این کشور تأکید کرد.

وی همچنین از آمادگی ایران برای میزبانی از هیئت تخصصی ساحل عاج در کشورمان استقبال کرد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بررسی جزئیات همکاری‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی مشترک در حوزه فناوری‌های دیجیتال باشد.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU PP-۲۶) از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، به‌عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی اتحادیه برای چهار سال آینده، انتخاب مدیران ارشد ITU، انتخاب اعضای شورای اتحادیه و هیئت مقررات رادیویی و تصویب برنامه راهبردی و مالی این نهاد برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ از مهم‌ترین دستور کارهای این اجلاس است.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی و با هدف توسعه دیپلماسی فناوری، تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، به قطر سفر کرده است. رایزنی با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و پیگیری ظرفیت‌های همکاری در حوزه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های این سفر است.