به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل اجرایی همایش ملی بانوی کرد در سنندج اظهار کرد: توجه به جایگاه زن و خانواده و تبیین الگوی زن مطلوب بر مبنای آموزه‌های دینی، از رسالت‌های مهم حوزه‌های علمیه خواهران است و همین ضرورت، زمینه شکل‌گیری ایده برگزاری این همایش را فراهم کرد.

وی افزود: با توجه به مباحث و شبهات مطرح‌شده درباره مسئله زن در سال‌های اخیر، تصمیم گرفتیم با نگاهی علمی و فرهنگی به معرفی هویت، اصالت و جایگاه زنان کرد در تاریخ و جامعه بپردازیم.

دبیر همایش ملی بانوی کرد با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد بیان کرد: پس از طرح موضوع با صاحب‌نظران و شخصیت‌های مختلف استان، استقبال خوبی از این ایده صورت گرفت و با تشکیل دبیرخانه و کمیته‌های تخصصی، مقدمات برگزاری همایش فراهم شد.

عبدالملکی با بیان اینکه این همایش سوم آبان‌ماه با همکاری مجموعه‌های مختلف استان برگزار شد، ادامه داد: خوشبختانه برنامه با استقبال و بازخوردهای مثبتی همراه بود و پیام رئیس‌جمهور نیز به این رویداد، به انعکاس گسترده‌تر آن در سطح ملی کمک کرد.

وی یکی از ویژگی‌های مهم این رویداد را همکاری مشترک حوزه‌های علمیه خواهران اهل سنت و تشیع عنوان کرد و گفت: از ابتدای شکل‌گیری ایده، تلاش کردیم این برنامه با مشارکت هر دو مجموعه پیش برود و دبیرخانه نیز با همکاری و همراهی نمایندگان این دو حوزه تشکیل شد.

نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری همایش

دبیر همایش ملی بانوی کرد با قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این رویداد اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف هر کدام در بخش‌های مختلف اجرایی، پشتیبانی، رسانه‌ای و علمی نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: در کنار حمایت‌های مادی و معنوی این مجموعه‌ها، در اختیار قرار گرفتن نیروی انسانی، امکانات اجرایی، فضای نمایشگاهی و ظرفیت‌های رسانه‌ای استان، نقش مهمی در پیشبرد برنامه داشت.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت رسانه‌ای صداوسیمای مرکز کردستان گفت: پوشش خبری همایش از یک هفته پیش از برگزاری آغاز شد و در جریان برنامه و پس از آن نیز انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح استانی و ملی صورت گرفت.

ضرورت توجه به مفاخر و چهره‌های اثرگذار زن

وی با اشاره به استقبال برخی چهره‌های فرهنگی و علمی از همایش عنوان کرد: یکی از نکات قابل توجه، تغییر نگاه برخی منتقدان پس از برگزاری برنامه بود؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از افرادی که در ابتدا با این ایده موافق نبودند، پس از مشاهده نتایج و کیفیت اجرا، از آن استقبال کردند و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی شدند.

دبیر همایش ملی بانوی کرد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه و دانش مفاخر فرهنگی و علمی گفت: معرفی شخصیت‌های اثرگذار و استفاده از تجربیات آنان، به‌ویژه با فراهم کردن فرصت برای حضور و معرفی چهره‌های جوان، می‌تواند آثار ماندگاری در جامعه داشته باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از نویسندگان، پژوهشگران، اعضای دبیرخانه و تمامی عوامل اجرایی تأکید کرد: تحقق چنین رویدادی بدون همدلی، مشارکت و حمایت مجموعه‌های مختلف امکان‌پذیر نبود و امیدواریم این تجربه زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های مشترک فرهنگی و پژوهشی در حوزه زنان و هویت اقوام ایرانی باشد.