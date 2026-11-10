https://mehrnews.com/x3dz4Z ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ کد مطلب 7006264 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ خروشان شدن چشمه بل در روستای هجیج پس از بارشهای اخیر کرمانشاه- بارش های روزهای گذشته در استان کرمانشاه باعث خروشان شدن چشمه بل در روستای هجیج از توابع شهرستان پاوه شد. دریافت 7 MB کد مطلب 7006264 کپی شد مطالب مرتبط کارشناس آب: بارشهای اخیر به معنای پایان خشکسالی نیست بارش باران پاییزی در مشهد بارش پاییزی اردبیل ۳۰ درصد بیش از حد نرمال بوده است زنجان سومین مرکز استان سرد کشور شد؛ ثبت دمای منفی ۵ درجه در زنجان ۱۰۰ درصد شبکه آبیاری پایاب سدهای دارای آب پایدار در سراب نوسازی میشود برچسبها رودخانه پاوه کرمانشاه
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