خبرگزاری مهر، گروه سیاست - هادی رضایی؛ توان موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور در معادلات امنیتی منطقه و فرامنطقه‌ای به شمار می‌رود؛ ظرفیتی راهبردی که شکل‌گیری و توسعه آن را باید در تجربه‌های تلخ جنگ تحمیلی، محدودیت‌های تسلیحاتی، تحریم‌های گسترده و ضرورت اتکا به توان داخلی جست‌وجو کرد. تجربه جنگ هشت‌ساله با رژیم بعث عراق، به‌ویژه در جریان جنگ شهرها و حملات موشکی به مناطق مسکونی، به‌روشنی نشان داد که وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه تجهیزات راهبردی تا چه اندازه می‌تواند امنیت ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در آن روزگار، ایران برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای موشکی خود با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ اما آنچه در ادامه رقم خورد، فراتر از تلاش برای جبران یک کمبود تسلیحاتی بود. شکل‌گیری ظرفیت طراحی، تولید، آزمایش و توسعه سامانه‌های موشکی در داخل کشور، به‌تدریج ایران را از یک خریدار محدود تسلیحات به کشوری دارای دانش و توانمندی بومی در حوزه صنایع موشکی تبدیل کرد؛ مسیری که با مجاهدت فرماندهان، متخصصان و دانشمندان دفاعی کشور و به‌ویژه نقش‌آفرینی سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن طهرانی‌مقدم، بنیان‌گذار توان موشکی سپاه، شتاب گرفت.

اکنون در هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در پانزدهمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، فرصتی دوباره برای بازخوانی مسیری فراهم شده است که از روزهای دشوار جنگ تحمیلی و نخستین تجربه‌های موشکی آغاز شد و به شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجامید. تقارن این مناسبت با تحولات امنیتی و نظامی سال‌های اخیر، اهمیت بررسی ابعاد مختلف توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه را دوچندان می‌کند؛ نیرویی که مأموریت آن صرفاً به توسعه موشک‌های بالستیک محدود نیست و حوزه‌هایی همچون سامانه‌های پهپادی، پدافند هوایی، فضایی و فناوری‌های مرتبط با صنایع هوافضا را نیز در بر می‌گیرد.

در واقع، میراث شهید تهرانی‌مقدم را نمی‌توان تنها در موشک‌هایی که امروز در زرادخانه دفاعی کشور قرار دارند خلاصه کرد؛ مهم‌ترین میراث او، پایه‌گذاری تفکری مبتنی بر خودباوری، جهاد علمی، نوآوری و عبور از محدودیت‌ها بود؛ تفکری که مسیر توسعه توان دفاعی کشور را ترسیم کرد و نسل‌های بعدی متخصصان و فرماندهان را در ادامه این راه قرار داد.

به همین مناسبت، در این گزارش ضمن مرور روند شکل‌گیری و تکامل توان موشکی ایران از ابتدا تا امروز، مهم‌ترین مراحل عبور از وابستگی تسلیحاتی به خودکفایی دفاعی را بررسی می‌کنیم؛ مسیری که از نخستین موشک‌های وارداتی در دوران جنگ آغاز شد و به توسعه خانواده متنوعی از موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پیشرفته دفاعی رسید. این روایت، در حقیقت، مروری بر بیش ازچهار دهه تلاش برای تبدیل یک نیاز حیاتی دفاعی به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت و بازدارندگی ملی است.

توان موشکی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی

۹ خرداد ۱۳۵۱ «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور آمریکا به همراه «هنری کیسنجر» مشاور امنیت ملی این کشور که به ایران سفر کرده بودند با «پهلوی دوم» دیدار کردند. در نتیجه این دیدار و مذاکرات، شاه اجازه پیدا کرد که با معافیت از همه نظارت‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی بجز سلاح هسته‌ای را که نیاز دارد می‌تواند از آمریکا خریداری کند اما با وجود این توافق و قول و قرارهای میان مسؤولان دو کشور در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ هنری کسینجر در دیدار با محمدرضا به او اعلام کرد فروش موشک زمین به زمین به ایران امکان ندارد و این موضوع خط قرمز آمریکاست و آمریکایی‌ها تا سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی حتی راکت‌هایی با برد ۶۰ کیلومتر نیز به ایران نفروختند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران دیگر به عنوان یک خریدار صرف تسلیحات موشکی نبود بلکه به عنوان بزرگ‌ترین قدرت تولیدکننده موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن در دنیا شناخته می‌شود که سایر کشورها و دولت‌ها درخواست خرید تسلیحاتی از ایران را دارند. نیاز کشور به تجهیزات موشکی و اهمیت داشتن این فناوری تنها ۱۷ روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی یعنی ۱۷ مهر ۱۳۵۹ و حمله موشکی رژیم بعث عراق به شهر دزفول احساس شد.

در این روز ارتش عراق با یک فروند موشک «فراگ ۷» دزفول را هدف قرار داد و ۷۰ نفر از مردم بیگناه این شهر به شهادت رسیدند. این حملات موشکی به شهرها و مراکز حساس ایران با قدرت از سوی رژیم بعث عراق دنبال شد به گونه‌ای که تا یکم فروردین ۱۳۶۳ هزار و ۷۰۶ مرتبه این اقدام را تکرار کرد.

قابل توجه است با توجه به اینکه هدف اصلی حملات موشکی رژیم بعث عراق، شهرهای ایران بود و در این حملات خونین تعداد زیادی از غیرنظامی‌ها به شهادت می‌رسیدند هیچکدام از سازمان‌های بین‌المللی و حتی مسؤولان سازمان ملل و سران کشورها به این اقدامات و جنایات ضد بشری عراق واکنشی نداشتند.

در تیرماه ۱۳۶۳ مسؤولان کشورمان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از توان موشکی و با هدف قرار دادن شهرهای تخلیه شده عراق، صدام را از حمله به شهرها منصرف کند. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای خرید موشک آغاز شد اما همانگونه که از سوی مسؤولان و فرماندهان نظامی بارها اعلام شده است هیچ کشوری حاضر به فروش تسلیحات نظامی به ایران نبود.

با این وجود در تابستان ۱۳۶۳ سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده‌سازی و پرتاب موشک را به افسران ایرانی آموزش دهد و بعد از آن «معمر قزافی» حاکم لیبی هم قبول کرد در اولین مرحله ۸ موشک «اسکاد B» ساخت کشور روسیه با دو سکوی پرتاب و خدمه آن را در اختیار ایران قرار دهد.

در سوم آبان ۱۳۶۳، ۱۳ نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مسؤولیت حسن تهرانی مقدم به صورت مخفیانه و سری به سوریه رفتند و در تیپ ۱۵۵ موشکی این کشور دوره‌های مختلف را گذرانده و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. اگر چه افسران سوری معتقد بودند این آموزش نیازمند ۴۵ دانشجو و ۶ ماه زمان است اما گروه اعزامی ایران این آموزش‌ها را تنها طی ۲ ماه با موفقیت پشت سر گذاشتند.

اولین مشت‌های موشکی ایران به سوی دشمن

عراق در ۱۳ اسفند ۱۳۶۳ مرحله جدیدی از جنگ شهرها و حمله موشکی به ایران را آغاز کرد. وزارت دفاع ایران نیز در واکنش به این اقدام رژیم بعث عراق در اطلاعیه‌ای عراق را به حمله متقابل تهدید کرد و ۴۸ ساعت مهلت به آن‌ها داد که از این اقدامات دست بردارند اما مسؤولان عراقی این موضوع را جدی نگرفتند تا در نهایت اینکه در سحرگاه ۲۱ اسفند ۱۳۶۳ ایران اولین موشک اسکاد خریداری شده از لیبی را به سمت عراق شلیک و پالایشگاه کرکوک را هدف قرار داد.

در روزهای بعد این حملات موشکی ادامه داشت و ۹ موشک دیگر در مناطقی مانند بانک رافدین، باشگاه افسران، وزارت خارجه و دیگر مناطق حساس عراق شلیک شد. در نتیجه این حملات موشکی ایران، رژیم بعث عراق دست از موشک باران شهرها برداشت. این عملیات و از نتایج آن اولین تجربه موفقیت آمیز ایران در بازدارندگی موشکی بود.

با وجود موفقیت ایران در برابر صدام در این مرحله احتمال اینکه کشوری حاضر به فروش موشک به ایران نشود، می‌رفت. به همین دلیل در ۱۵ فروردین ۱۳۶۴ با خواست حسن طهرانی مقدم دو موشک اسکاد خریداری شده تحویل مهندسان صنعتی شد تا کار مهندسی معکوس روی آنها صورت گیرد. بعد از آن بود که قذافی در نتیجه مذاکرات با صدام از همکاری با ایران سر باز زد و صدام در ۴ دی ماه ۱۳۶۵ با اطمینان از اینکه ایران توان پاسخ ندارد مرحله جدیدی از حمله موشکی به شهرهای کشورمان را آغاز کرد اما جوانان ایرانی با وجود قطع همکاری تکنسین‌های لیبیایی با ایران تنها بعد از ۱۷ روز در ۲۱ دی ماه ۱۳۶۵ اولین موشک اسکاد با هدایت تیم موشکی سپاه شلیک و به مقر نیروی هوایی عراق در بغداد اصابت و موجب بهت و حیرت همگان شد.

بعد از آن ایران به سمت کره شمالی و خرید موشک از این کشور رفت و فناوری ساخت موشک اسکاد را از کره شمالی دریافت کرد. بعد از جنگ تحمیلی تجربه جنگ شهرها موجب شد ایران تلاش خود را برای تولید موشک اسکاد افزایش دهد و در ابتدای دهه ۷۰ این زحمات به ثمر رسید و ایران توانست موشک «شهاب یک» را تولید کند اما بُرد آن کم بود. به همین دلیل متخصصان ایرانی تلاش کردند تا موشک‌هایی با بُرد بیشتر بسازند که موشک‌های شهاب ۲ و ۳ محصول این تلاش‌اند.

مساله دیگری که در این زمان مطرح شد بحث دقت در هدف‌گیری موشک‌ها بود. ۵ میلیون ساعت کار برد تا متخصصان ایرانی بتوانند دقت این موشک‌ها را افزایش دهند و در این زمان موشک «فاتح ۱۱۰» در سال ۱۳۸۱ با دقت ۱۰ متر تولید شد. این‌گونه بود که ایران توانست پس از ۲ دهه تلاش راه خود را برای تولید موشک‌های پیشرفته بومی با برد و دقت لازم هموار کند.

عبور از سیستم‌های دفاعی موشکی یکی دیگر از مسایل مطرح شده در توان موشکی بود که برای دستیابی به این قابلیت باید موشک‌ها به سرعت‌های بسیار بالایی دست یابند. اتفاقی که در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ با آزمایش موشک «سجیل» رخ داد. این موشک ۲۲ تنی بیش از ۴ کیلومتر بر ثانیه از آسمان بر سر اهداف فرود می‌آید که بنا بر اعتقاد کارشناسان رهگیری و انهدام آن توسط سیستم دفاع موشکی یا گنبد آهنین غیر ممکن است.

ادامه به بررسی جزییات موشک‌های بالستیک که در سال‌های بعد از انقلاب به دست متخصصان داخلی و با وجود تحریم‌های تولید شده است می‌پردازیم:

۱- موشک «شهاب ۱»

موشک شهاب ۱ از طریق مهندسی معکوس و برگرفته از موشک اسکاد B شوروی تولید شده است. این موشک دارای سوخت مایع و دو مخزن سوخت درونی و کلاهک یک تنی است.

شهاب ۱ دارای برد ۳۲۰ کیلومتر و طول آن ۱۱.۲ متر است که از سکو پرتاب می‌شود و دقتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر دارد. از شهاب ۱ در موشک باران پایگاه اشرف متعلق به گروهک تروریستی منافقین استفاده شد.

۲- موشک «شهاب ۲»

موشک شهاب ۲ ارتقا یافته شهاب ۱ است. شهاب ۲ دارای برد ۷۵۰ کیلومتر با یک کلاهک ۷۵۰ کیلوگرمی و همانند شهاب ۱ از سوخت مایع بهره می‌برد و دقت آن نیز حدود ۵۰ متر است. این موشک ۱۲ متر طول و ۶ تن وزن دارد.

۳- موشک «شهاب ۳»

شهاب ۳ اولین موشک میان‌بُرد در ایران است، این موشک دارای سوخت مایع بوده که در نمونه ارتقا یافته آن به برد ۲ هزار کیلومتر می‌رسد. شهاب ۳ کلاهک ۷۰۰ کیلوگرمی دارد و نازل خروجی و بخش متغیر آن به موشک اجازه تغییر و اصلاح مسیر می‌دهد و سرعت نهایی آن حدود ۷ ماخ است. موشک شهاب ۳ نیز همانند دو نمونه قبلی دارای سکوی پرتاب متحرک است.

۴- موشک «فاتح ۱۱۰»

تولید موشک «فاتح» به اوایل دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد. فاتح ۱۱۰ یک موشک سوخت جامد تک مرحله‌ای است که با توجه به دقت بالا به عنوان یک موشک تاکتیکی دقیق نقطه‌زن جایگزین موشک شهاب ۱ شد. حداکثر برد این نوع از موشک‌های ایران حداکثر ۳۰۰ کیلومتر است.

این موشک از هدایت اینرسی و تکنولوژی‌های جانبی برای هدایت بهره می‌برد و دارای موتوری تک مرحله‌ای است. ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ سپاه مقر فرماندهی حزب دموکرات کردستان را با هفت موشک فاتح ۱۱۰ مورد هدف قرار داد که ۱۶ نفر از رهبران این حزب به هلاکت رسیدند.

۵- موشک «قیام»

موشک قیام در ۲۹ مرداد ۱۳۸۹ رونمایی شد این موشک با برد ۸۰۰ کیلومتر از لانچری متحرک برخوردار است. موشک قیام از فناوری پایداری بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل بال‌ها در آن حذف شده است تا امکان شناسایی توسط رادارها کاهش یابد، این ویژگی توان رادار گریزی بیشتری به موشک قیام داده است.

۶- موشک «زلزال بارشی»

موشک زلزال بارشی یک موشک هدایت‌شونده است که بر اساس راکت زلزال طراحی و ساخته شده، برد این موشک ۳۰۰ کیلومتر است که اولین بار در سال ۱۳۹۱ سرلشکر «محمد علی جعفری» فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر تولید آن را اعلام کرد.

این موشک در انتها و جلوی بدنه دارای بالچه هدایت مثلثی است؛ بنابر اطلاعات موجود در دو نوع ارایه شده است که یکی شامل ۳۰ مهمات ۱۷ کیلویی غیر هدایت‌شونده، نوع دوم آن دارای ۴ مهمات به وزن ۱۰۰ کیلوگرم است که روی کلاهک نصب می‌شود و از سامانه هدایت برخوردار است.

موشک زلزال بارشی برای انهدام تأسیسات و تجهیزات دشمن مانند فرودگاه‌ها، خودروها، هواپیماها، بالگردها مستقر در فرودگاه و یا سامانه پدافند دشمن استفاده می‌شود. این نوع موشک برای اولین بار در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد.

۷- موشک «فاتح ۳۱۳»

موشک فاتح ۳۱۳ نمونه دوربردتر فاتح ۱۱۰ و با بردی ۵۰۰ کیلومتری است که از بدنه سبک تری برخوردار است که در ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به نمایش گذاشته شد. این موشک از سوخت جامد مرکب برخوردار است.

دقت و هدف‌گیری دقیق فاتح ۳۱۳ در عملیات «شهید سلیمانی» برای همگان مشخص شد. در این عملیات نیروی هوافضای سپاه ۱۸ دی ماه و در پاسخ به اقدام تروریستی ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از موشک فاتح ۳۱۳ برای هدف قرار دادن پایگاه «عین‌الاسد» در استان الانبار عراق که از مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا در عراق است استفاده کرد.

۸- موشک «ذوالفقار»

موشک ذوالفقار یک موشک سوخت جامد با برد ۷۵۰ کیلومتر و با دقت هدف‌گیری بیشتر از فاتح ۱۱۰ و فاتح ۳۱۳ است که شباهت بسیاری به فاتح ۳۱۳ دارد اما از سر جنگی کوچک‌تر برخوردار است و بالک‌های هدایت‌شونده آن نیز تغییراتی داشته است.

موشک ذوالفقار موشکی زمین به زمین، مایل پرتاب، یک مرحله‌ای که قادر است اهداف خود را تا فاصله ۷۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار داده و منهدم کند. برخورداری از و سکوی پرتاب متحرک و خود کششی، رادار گریزی قابلیت نقطه‌زنی، سبک و تاکتیکی بودن از دیگر ویژگی‌های موشک ذوالفقار است.

موشک‌های ذوالفقار توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات علیه مقر سرکرده‌های داعش در سوریه مورد استفاده قرار گرفت.

۹- موشک «هرمز ۱ و ۲»

موشک هرمز ۱ و ۲ از نوع موشک‌های ضد کشتی و زمین به زمین ایران هستند که در اردیبهشت ۱۳۹۳ با حضور فرماندهی معظم کل قوا در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی رونمایی شد.

هرمز یک موشک بالستیک ضد رادار و شباهت بسیاری با موشک خلیج فارس و خانواده فاتح ۱۱۰ دارد. برد آن ۳۰۰ کیلومتر و سر جنگی ۴۵۰ تا ۵۰۰ کیلومتر دارد.

موشک هرمز ۲ نیز دارای قابلیت‌های موشک بالستیک خلیج فارس موشکی ضد کشتی است با سرعت حدود ۵ ماخ و با سر جنگی ۴۵۰ کیلوگرم و ویژگی‌های پروازی همچون فاتح ۱۱۰ و خلیج فارس دارد.

۱۰- موشک «قدر F»

موشک بالستیک و دوربرد قدرF با برد ۲۰۰۰ کیلومتر از نوع سوخت مایع است که با سرجنگی های مختلف بارشی و شدید الانفجار قابلیت انهدام اهداف را با دقت زیاد تا برد ۲۰۰۰ کیلومتر دارد.

در اسفندماه ۱۳۹۴ و در جریان برگزاری رزمایش موشکی «اقتدار ولایت» دو فروند موشک قدر از نوع قدرF و قدرH از ارتفاعات البرز شرقی به سوی اهدافی در سواحل مکران شلیک شد که روی موشک قدرF شعار معروف «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» به زبان عبری نوشته شده بود.

برد موشک قدر-F حدود ۲ هزار کیلومتر با وزن ۱۷۴۵۸ کیلوگرم و وزن سر جنگی ۶۴۰ کیلوگرمی دارد.

توضیح تصویر بالا: شلیک موشک قدر-F از ارتفاعات البرز شرقی

۱۱- موشک «عماد»

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاعی ایران در سال۱۳۹۴ تست موفقیت آمیز موشک بالستیک «عماد» در شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی بود؛ در آستانه محرم حسینی فرزندان ملت بزرگ ایران در وزارت دفاع موشک دوربرد «عماد» نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین جمهوری اسلامی ایران را با موفقیت آزمایش کردند. آزمایش این موشک در شرایطی که آمریکا و هم‌پیمانانش تمرکز اصلی خود را بر محدودیت صنعت موشکی گذاشته بودند، دستاورد مهمی به شمار می‌رفت.‌

موشک عماد که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته است، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است؛ که قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده به طور کامل منهدم کند.

طراحی، ساخت و آزمایش موفقیت آمیز موشک عماد یک جهش فناورانه و عملیاتی در این حوزه راهبردی به شمار می‌رود. البته تست این موشک در شرایطی اتفاق افتاد که غربی‌ها گمان می‌کردند جمهوری اسلامی ایران از توسعه توان موشکی خود دست بر می‌دارد، اما تست عماد تمام این رویاها را از بین برد.

۱۲- موشک «سجیل»

سجیل اولین موشک دوربرد سوخت جامد ایران است که با بهره گیری از موتوری دو مرحله‌ای، قادر به انهدام اهداف در برد ۲۰۰۰ کیلومتری است. تا پیش از رونمایی از موشک خرمشهر، سجیل پیشرفته‌ترین موشک ساخت ایران به حساب می‌آمد چراکه با بهره گیری از سوخت جامد، توانایی حمل سرجنگی به وزن ۶۵۰ کیلوگرم را داشت. سرعت بالای موشک در فاز نهایی که قریب به ۱۴ برابر سرعت صوت است، سجیل را در برابر انواع سامانه‌های ضد بالستیکی مصون می‌سازد.

حداکثر برد موشک سجیل ۲۰۰۰ کیلومتر و وزن موشک ۲۳۵۴۰ کیلوگرم که طول آن ۱۸.۲۱ متر و وزن سر جنگی ۶۵۰ کیلوگرم است که از سوخت جامد برخوردار است.

۱۳- موشک «خرمشهر»

موشک «خرمشهر» یکی از آخرین دستاورد موشکی رونمایی شده جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشک‌های بالستیک است. این موشک که در رژه ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۶ رونمایی شد، ظاهری متفاوت‌تر از دیگر موشک‌های ایرانی دارد و اطلاعات زیادی از ابعاد فنی آن منتشر نشده است. برد این موشک ۲۰۰۰ کیلومتر و قابلیت حمل چند سرجنگی را تا وزن ۱۸۰۰ کیلوگرم دارد که قدرت تخریب آن را چندین برابر بیشتر از موشک‌های دیگر می‌سازد.

به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ابعاد کوچک‌تر این موشک قابلیت استفاده تاکتیکی از آن را فراهم می‌آورد.

توضیح تصویر بالا: رونمایی از موشک خرمشهر در رژه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۱۴- موشک «دزفول»

موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین «دزفول» سال ۱۳۹۷ همزمان با دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور سرلشکر «محمدعلی جعفری» فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه در کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک سپاه رونمایی شد.

سرلشکر جعفری در این مراسم درباره نمایش کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک نقطه‌زن سپاه برای نخستین بار، گفت: «رونمایی از این شهر تولید موشک در اعماق زمین، پاسخی به یاوه‌گویی‌های غربی‌ها است که تصور می‌کنند با تحریم و تهدید می‌توانند ما را محدود کرده و از اهداف بلندمان بازدارند».

فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در این مراسم امنیت ملت ایران را خط قرمز نیروهای مسلح برشمرد و اظهار کرد: «با وجود توطئه‌ها و تهدیدات دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، طبیعی است که ما نیز به حرکت خود ادامه دهیم و امروز به پاس پایداری و مقاومت خوزستانی‌های غیور، به ویژه مردم قهرمان و مقاوم دزفول در دفاع مقدس، از موشک هوشمند زمین به زمین دزفول رونمایی کردیم که آخرین دستاورد و محصول حوزه تحقیقات نیروی هوافضای سپاه است.»

موشک هوشمند دزفول از خانواده موشک ذوالفقار با برد ۱۰۰۰ کیلومتر و دارای فناوری‌های جدیدتری نسبت به ذوالفقار است. سردار حاجی زاده درباره موشک هوشمند دزفول می‌گوید: «این دستاورد مهم به لحاظ ابعاد و اندازه به هندسه موشک ذوالفقار بسیار نزدیک است؛ موشک ذوالفقار ۷۰۰ کیلومتر بُرد دارد اما موشک دزفول هزار کیلومتر بُرد داشته و افزایش ۳۰۰ کیلومتری بُرد آن به واسطه به‌کارگیری فناوری‌های جدید در این محصول دفاعی است، قدرت انهدام و تخریب این موشک نیز به دلیل نوع موادی که در سر جنگی آن به کارگیری شده، دو برابر موشک ذوالفقار است».

۱۵- موشک «فاتح مبین»

۲۲ مرداد سال ۱۳۹۷ با حضور امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نسل جدیدی از موشک‌های صددرصد ایرانی به نام «فاتح مبین» رونمایی شد. «فاتح مبین» مجهز به جستجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت نقطه‌زنی در زمین و دریاست.

امیر حاتمی «فاتح مبین» را موشکی چابک، رادار گریز، تاکتیکی و نقطه‌زن معرفی کرد که قادر است در همه ساعات شبانه‌روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن، اهداف خاص مورد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص داده و مورد اصابت قرار دهد.

«فاتح مبین» را می‌توان نسل پیشرفته موشک‌های نقطه زن و کوتاه‌برد ایران به حساب آورد. پیش‌تر موشک‌های «فاتح ۱۱۰» و «فاتح ۳۱۳» توسط متخصصان هوافضای کشورمان تولید شده و در چرخه تجهیزات نیروهای مسلح وارد شده بودند.

۱۶- موشک «رعد ۵۰۰»

موشک رعد ۵۰۰ با موتور کامپوزیتی «زهیر» و نسل جدید پیشران‌های موشکی و ماهواره‌برها، یکشنبه ۲۰ بهمن سال جاری با حضور سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، با نمایش موشک چابک رعد ۵۰۰، از نسل جدید پیشران‌ها با بدنه غیر فلزی و کامپوزیت رونمایی شد.

استفاده از فناوری بدنه‌های الیاف کربن قابلیت تحمل ۱۰۰ بار فشار و دمای ۳ هزار درجه سانتیگراد و دستیابی به موشک‌های بسیار سبک را فراهم می‌کند.

موشک رعد ۵۰۰ از موشک‌های نسل جدید است که در مقایسه با موشک فاتح ۱۱۰ با بدنه فولادی، با یک دوم وزن اما ۲۰۰ کیلومتر از افزایش برد برخوردار است.

۱۷- موشک بالستیک «رضوان»

۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و در مراسم رژه نیروهای مسلح، موشک بالستیک «رضوان» رونمایی شد.

این موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای بوده که ۱۴۰۰ کیلومتر بُرد دارد، نوع سرجنگی آن نیز جداشونده شدید الانفجار است. موشک رضوان دارای قابلیت پرتاب از انواع سکوهای ثابت و متحرک با دو نوع هدایتِ ضربه سخت و دقتِ اصابت است.

۱۸- موشک راهبردی «خیبرشکن»

موشک راهبردی «خیبرشکن» از نسل سوم موشک‌های دوربُرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این موشک دارای سوخت جامد است و در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی بوده و طراحی بهینه آن باعث شده است وزن آن نسبت به نمونه‌های مشابه یک‌سوم کاهش یافته و مدت آماده‌سازی و شلیک آن نیز تا یک‌ششم تقلیل پیدا کند.

چابکی و سرعت فوق‌العاده در اصابت اهداف در برد و شعاع یک هزار و ۴۵۰ کیلومتری از دیگر توانمندی‌های این موشک است.

این سامانه تمام‌ایرانی از ایده تا محصول توسط دانشمندان سخت‌کوش نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است.

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آیین رونمایی از این موشک گفت: «موشک خیبرشکن، از موشک‌های نسل سوم موشک‌ها است، دارای سوخت جامد است و هم سهولت در به‌کارگیری دارد و با کارایی خود در واقع توان بسیار زیادی را به مجموعه موشکی نیروی هوا فضای سپاه افزوده است».

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه به‌کارگیری موشک‌های «خیبرشکن» در واقع این توانمندی را در مجموعه ایجاد کرده است که به واسطه وزن کاهش یافته آنکه یک سوم شده است، بسیار چابک و تاکتیکی بوده و در به‌کارگیری خیلی امکان خوبی برای ما فراهم کرده است.

وی افزود: «این موشک زمان آماده‌سازی و شلیک در موضع را عملاً به یک ششم کاهش داده است و با توجه به موادی که در سرجنگی آن استفاده شده است، قابلیت آن به چند برابر تی. ان. تی افزایش پیدا کرده است».

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به اینکه در شرایط جنگ‌های امروزی با این توانمندی که برای ما حاصل شده است در واقع قادر خواهیم بود با استفاده از این نوع موشک‌ها که در فاز نهایی قابلیت مانورپذیری بالایی دارد، اهداف متخاصم را در برد و مسافت ۱۴۵۰ کیلومتری نقطه‌زنی و مورد اصابت قرار دهیم.

۱۹- موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح»

۱۹ آبان ماه، سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته خبر داد که قادر است از سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته عبور کند و آن‌ها را هدف قرار دهد.

این موشک سرعت بالایی دارد و در جو و خارج از جو می‌تواند مانور دهد و از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند. این موشک سامانه‌های ضدموشکی دشمن را هدف قرار می‌دهد و یک جهش بزرگ نسلی در حوزه موشکی است.

موشک فتاح به دلیل فناوری که دارد هیچ ضد موشکی برای آن وجود ندارد و به دلیل نوع حرکت آنکه در جهات و ارتفاع مختلف است توسط هیچ موشکی قابل انهدام نیست.

سرعت موشک فتاح ۱۳ ماخ است، برد این موشک ۱۴۰۰ کیلومتر تعیین شده که در محدوده هدف به صورت دقیق اصابت کند.

موشک فتاح، موشکی است که در دنیا کم‌نظیر است به نحوی که با رونمایی این موشک ایران جزو چهار کشور دارای این فناوری شد؛ موشک فتاح به دلیل فناوری که دارد هیچ ضد موشکی برای آن وجود ندارد در حالی که برای سایر سلاح‌ها مانند تانک، ناو، هواپیما و غیره موشک ضد آن وجود دارد و حتی برای سایر موشک‌ها هم ضد موشک‌هایی ساخته شده است.

۲۰- هایپرسونیک «فتاح ۲»

۲۸ آبان ۱۴۰۲ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا، به مدت یک ساعت و نیم از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل نمایشگاه دایمی این نیرو بازدید کردند.

در این نمایشگاه که شامل بخش‌های موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی بود، دستاوردهای جدید و به‌روز شده دانشمندان و متخصصان جوان نیروی هوافضای سپاه پاسداران تحت عنوان «از ایده تا محصولِ تمام ایرانی» به نمایش گذاشته شده بود.

همزمان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نمایشگاه، از موشک کروز هایپرسونیک «فتاح ۲» نیز رونمایی شد. فتاح ۲ موشک هایپرسونیک (ابرفراصوت) با قابلیت گلاید است که در دسته تسلیحات هایپرسونیک HGV دسته‌بندی می‌شود.