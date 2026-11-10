به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع « فرصت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت مناسبات در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) » به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح این نشست گفت: در این نشست عملکرد دستگاه‌ها و کمیته های مربوط به فعالیت های این سازمان و همکاری های اقتصادی در نیمه اول سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.



قنبری با بیان اینکه نشست های متعددی در سال جاری در سطح وزرا و در سطوح مسئولان دستگاه‌ها و کارشناسان با موضوع مبادلات تجاری با اکو برگزار شده، از برگزاری دو نشست در سطح وزرا و سران اکو در پاکستان و تهران در آینده نزدیک خبر داد.



وی، موضوع لجستیک، ترانزیت و حمل و نقل را در روابط تجاری کشورهای عضو اکو با توجه به همسایگی کشورهای عضو، حائز اهمیت دانست و افزود: بخش قابل توجهی از کرویدورهای ارتباطی در حوزه این کشورها واقع شده اند و همکاری های چند جانبه می تواند باعث افزایش روابط تجاری کشورهای عضو شود.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: ۵ کشور عضو آسیای مرکزی و همچنین افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان هستند و ایران نقش حلقه واسط بین این کشورها را در حوزه اکو ایفا می کند.



قنبری با بیان اینکه برنامه سالانه اکو در حال تدوین است، تصریح کرد: نیازمند هماهنگی بیشتر داخلی در تعاملات با حوزه اکو هستیم و در این مسیر باید با آسیب شناسی دقیق، نسبت به رفع موانعی که باعث ناهماهنگی می شود، اقدام کرد.