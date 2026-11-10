به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع « فرصت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت مناسبات در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) » به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح این نشست گفت: در این نشست عملکرد دستگاهها و کمیته های مربوط به فعالیت های این سازمان و همکاری های اقتصادی در نیمه اول سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
قنبری با بیان اینکه نشست های متعددی در سال جاری در سطح وزرا و در سطوح مسئولان دستگاهها و کارشناسان با موضوع مبادلات تجاری با اکو برگزار شده، از برگزاری دو نشست در سطح وزرا و سران اکو در پاکستان و تهران در آینده نزدیک خبر داد.
وی، موضوع لجستیک، ترانزیت و حمل و نقل را در روابط تجاری کشورهای عضو اکو با توجه به همسایگی کشورهای عضو، حائز اهمیت دانست و افزود: بخش قابل توجهی از کرویدورهای ارتباطی در حوزه این کشورها واقع شده اند و همکاری های چند جانبه می تواند باعث افزایش روابط تجاری کشورهای عضو شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: ۵ کشور عضو آسیای مرکزی و همچنین افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان هستند و ایران نقش حلقه واسط بین این کشورها را در حوزه اکو ایفا می کند.
قنبری با بیان اینکه برنامه سالانه اکو در حال تدوین است، تصریح کرد: نیازمند هماهنگی بیشتر داخلی در تعاملات با حوزه اکو هستیم و در این مسیر باید با آسیب شناسی دقیق، نسبت به رفع موانعی که باعث ناهماهنگی می شود، اقدام کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از برگزاری دو نشست در سطح وزرا و سران اکو در پاکستان و تهران در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع « فرصت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت مناسبات در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) » به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
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