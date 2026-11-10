به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت هفته هوافضا، با قدردانی از تلاش‌های نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توان موشکی و پهپادی کشور را پشتوانه دفاع از میهن دانست.

در متن پیام سردار احمدرضا رادان خطاب به سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمده است:

«هفته هوافضا، فرصتی مغتنم برای قدردانی از مردانی است که سال‌ها تلاش کردند تا امروز و در شرایط جنگ تحمیلی، بتوانیم با دستانی پر از خود دفاع و دشمن را خوار و زبون کنیم.

در روزهایی که کشور با آزمون دشوار جنگ روبه‌روست، ارزش دانش بومی، آمادگی عملیاتی و توان دقیق موشکی و پهپادی بیش از همیشه نمایان است؛ توانمندی‌هایی که پشتوانه دفاع از میهن و حاصل سال‌ها تحقیق، تجربه و مجاهدت فرزندان این ملت است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای پرافتخار هوافضا، قدردان تمامی عزیزانی هستیم که در طراحی، تولید، پشتیبانی و به‌کارگیری این توان دفاعی سهیم بوده‌اند.

از خداوند متعال برای جنابعالی و همرزمان عزیزتان، سلامتی و سربلندی در پاسداری از آسمان و سرزمین ایران، تحت هدایت و زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.»