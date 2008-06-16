استقلال قهرمان جام بیست و یکم حذفی شد / روز باشکوه منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت فینال بیست و یکمین دوره رقابتهای فوتبال حذفی باشگاههای کشور از ساعت 17 امروز به قضاوت هدایت الله ممبینی و حضور بیش از 85 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در نهایت تیم فوتبال استقلال با برتری 3 بر صفر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در این دیدار تیم فوتبال استقلال در دقیقه 15 توسط مهدی امیر آبادی گل برتری خود را به ثمر رساند و این نتیجه تا پایان 90 دقیقه باقی ماند. در اولین نیمه وقت های اضافه استقلال کار را تمام کرد و در دقیقه 95 توسط مجتبی جباری و دقیقه 100 توسط آرش برهانی دروازه تیم فوتبال پگاه را باز کرد تا در مجموع دیدارهای رفت و برگشت با برتری 4 بر یک عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در دقایق پایانی وقت دوم اضافه امیر حسین صادقی با دریافت کارت زرد دوم از داور این مسابقه از زمین اخراج شد.

علیرضا منصوریان هافبک شماره 10 استقلال امروز در روزی باشکوه و در میان تشویق شدید هواداران استقلال با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. این خداحافظی با قهرمانی استقلال و مراسم اهدای جام قهرمانی همراه شد.

پگاه گیلان نیز هر چند نتوانست عنوان قهرمانی جام حذفی را از آن خود کند اما نماینده شایسته ای برای فوتبال شمال بود و توانست برای نخستین بار به این رده از مسابقات راه پیدا کند.