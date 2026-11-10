به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در آیین پایانی بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی، با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، معلمان، مربیان، خانواده‌ها و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد علمی، تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان را در شرایط دشوار و پیش‌بینی‌ناپذیر سال گذشته، ارزشمند و غرورآفرین توصیف کرد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به تلاش و پشتکار دانش‌آموزان شرکت‌کننده در جشنواره گفت: حضور در چنین رویدادی حاصل ساعت‌ها مطالعه، پژوهش، جست‌وجو و پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار است؛ تلاش‌هایی که گاه دانش‌آموزان را از بخشی از لذت‌ها و فرصت‌های معمول دوران نوجوانی و جوانی محروم می‌کند. ازاین‌رو، قدردان کوشش همه دانش‌آموزانی هستیم که مسیر علم و پژوهش را انتخاب کرده‌اند.

یاوری با بیان اینکه نخبگی مفهومی چندبعدی و مسیری طولانی و بی‌انتهاست، به تبیین دو نوع نگاه به استعداد پرداخت و اظهار کرد: در یک نگاه، استعداد و توانمندی‌های فردی به‌عنوان سرمایه‌ای شخصی تلقی می‌شود که فرد می‌تواند از آن برای رشد و پیشرفت خود استفاده کند؛ اما در نگاهی عمیق‌تر، هیچ‌کس صرفاً یک موجود مستقل و جدا از جامعه نیست، بلکه به دریایی از فرهنگ، تمدن، اندیشه و تجربه تاریخی متصل است که بستر رشد و شکوفایی او را فراهم کرده است.

وی با اشاره به داستان قارون در قرآن کریم، تفاوت این دو رویکرد را در نحوه مواجهه انسان با داشته‌ها و توانمندی‌های خود دانست و افزود: استعداد و موفقیت فردی را نباید صرفاً حاصل توانایی شخصی دانست؛ چراکه محیط فرهنگی، تمدنی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری فرصت‌های رشد و پیشرفت نقش دارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تأکید کرد: استعداد، صرفاً سرمایه‌ای شخصی نیست که بتوان آن را به هر مسیری هدایت کرد؛ بلکه امانتی است که در برابر آن مسئولیت داریم. اگر استعدادهای افراد را بخشی از سرمایه انسانی و فرهنگی جامعه بدانیم، آن‌گاه این توانمندی‌ها هدف و ارزش پیدا می‌کنند و معیاری برای سنجش موفقیت و مسئولیت‌پذیری خواهند بود.

یاوری با اشاره به تفاوت استعدادها و توانمندی‌های افراد، از جمله هوش، پشتکار، قدرت بیان، توانایی ارتباطی و فرصت‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: هر یک از افراد با مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و امکانات به میدان زندگی وارد می‌شوند و آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از این داشته‌هاست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان در ادامه مسیر علمی و زندگی خود بتوانند از استعدادها و فرصت‌های در اختیارشان به‌درستی بهره بگیرند و در برابر مسئولیتی که نسبت به این توانمندی‌ها دارند، پاسخ‌هایی شایسته ارائه کنند.