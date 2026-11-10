به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی برون صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در راه‌آهن شمال‌شرق (۱) در شاهرود، از اختصاص هشت واگن مسافری جدید به مسیر ریلی استان سمنان خبر داد و گفت: این اقدام در پی مطالبه مردم استان برای رفع کمبود ظرفیت قطارهای مسافربری و با دستور مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق (۱) با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه واگن‌های مسافری استان، اظهار کرد: درخواست افزایش ظرفیت ناوگان مسافری به تهران ارسال شد و در نهایت اختصاص هشت واگن مسافری به استان سمنان مورد موافقت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سهمیه با موافقت مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا اختصاص یافته است، افزود: واگن‌های جدید در مسیر تهران به گرمسار، سمنان و شاهرود و مسیر برگشت به کار گرفته خواهند شد.

رضایی برون با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات حمل‌ونقل ریلی و پاسخگویی به نیاز مسافران در مسیرهای ارتباطی استان سمنان با تهران، تصریح کرد: افزایش ظرفیت واگن‌های مسافری با هدف بهبود خدمات‌رسانی و کاهش محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی مسافران انجام می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق (۱) ادامه داد: با ابلاغ جدید مدیرعامل شرکت رجا، ظرفیت تازه‌ای برای جابه‌جایی روزانه مسافران در مسیر تهران، گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود و بالعکس ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به گروه‌های مختلف بهره‌مند از این ظرفیت جدید، خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت جابه‌جایی ریلی می‌تواند به‌ویژه برای دانشگاهیان و دانشجویان، سربازان و صاحبان کسب‌وکار که به‌صورت مستمر در این مسیر تردد دارند، مفید و مؤثر باشد.