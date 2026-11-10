به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح سه‌شنبه در جلسه پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت قانون نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: این قانون به مؤدیان مالیاتی اجازه می‌دهد محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود را در حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش، دانشگاه، عمران شهری و روستایی و زیرساخت‌ها انتخاب کنند.

وی افزود: این قانون با هدف افزایش مشارکت مردم، تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تصویب شده است تا پرداخت‌کنندگان مالیات بدانند منابع پرداختی آن‌ها در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به پایین بودن میزان مشارکت مؤدیان در سطح کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ از حدود ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها حدود ۳۰۱ هزار نفر در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کردند که کمتر از ۱۰ درصد مشمولان را شامل می‌شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل این میزان مشارکت را ضعف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دانست و گفت: باید برای مردم روشن شود که مالیات پرداختی آن‌ها در چه محلی هزینه می‌شود؛ وقتی مؤدی بداند مالیاتش صرف ساخت بیمارستان، مرکز درمانی، آبرسانی یا راه روستایی می‌شود، با انگیزه و اعتماد بیشتری در این طرح مشارکت می‌کند.

وی با بیان اینکه انتخاب پروژه‌های نشان‌دار باید متناسب با نیازهای واقعی مردم باشد، خاطرنشان کرد: مسئولیت پیشنهاد و انتخاب پروژه‌ها در خراسان شمالی بر عهده مجموعه مدیریت اجرایی و دستگاه‌های مرتبط بوده است و باید در این زمینه با دقت بیشتری عمل می‌شد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع حدود ۲ هزار پروژه نشان‌دار مالیاتی کشور، سهم استان تنها ۴۶ پروژه است؛ این تعداد محدود، دامنه انتخاب مؤدیان را کاهش می‌دهد و ممکن است پروژه مورد نظر آن‌ها در فهرست طرح‌های استان وجود نداشته باشد.

پاکمهر با اشاره به سهم مالی خراسان شمالی از این محل بیان کرد: از مجموع حدود ۲۸ همت منابع پیش‌بینی‌شده در سطح کشور، حدود ۵۱۷ میلیارد تومان به پروژه‌های نشان‌دار خراسان شمالی اختصاص یافته است که هرچند رقم قابل توجهی است، اما انتظار می‌رود با افزایش تعداد پروژه‌ها، امکان جذب منابع بیشتری برای استان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تنوع پروژه‌ها افزود: طرح‌هایی در حوزه بیمارستانی، دانشگاهی، خوابگاه‌ها، زیرساخت‌های روستایی، امور عشایری و بافت‌های فرسوده وجود دارد که می‌توانند در فهرست پروژه‌های نشان‌دار قرار بگیرند و زمینه انتخاب گسترده‌تر را برای مؤدیان فراهم کنند.

پاکمهر در پایان تأکید کرد: افزایش تعداد پروژه‌های نشان‌دار، اطلاع‌رسانی هدفمند و اعتمادسازی میان مردم و نظام مالیاتی سه عامل مهم برای افزایش مشارکت مؤدیان و جذب حداکثری منابع مالیاتی در مسیر توسعه خراسان شمالی است.