به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که روند تردد مسافر و صادرات کالا از مرز بین‌المللی مهران بدون وقفه و با روالی عادی ادامه دارد و این مرز استراتژیک همچنان به‌عنوان یکی از کانال‌های اصلی تردد و مراودات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

مرز مهران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به بازارهای هدف، همواره از کانون‌های اصلی صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور عراق به شمار می‌رود.

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها، فرآیند ترخیص، بارگیری و صادرات اقلام مختلف از جمله مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای صنعتی با همکاری نهادهای مستقر در مرز با ایداری در جریان است.