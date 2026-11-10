سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف و باران در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص ارتفاعات شمالی و مناطق شرقی این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به صبح سه شنبه ارتفاعات استان سمنان همچنین سفید پوش شده است، افزود: در ملاده پنج سانتی متر بارش برف گزارش شده که بیشترین در کل استان سمنان هم بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر حسین آباد کالپوش با ۳۸.۲ میلیمتر باران رکود دار بیشترین میزان بارش را در کل استان به خود اختصاص داد.

مصطفوی با بیان اینکه این میزان بارش همچنین رکورد بیشترین بارش سال در یک روز در استان سمنان است، گفت: در رضوان میامی نیز طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۰ میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: طی این بازه زمانی در فولاد محله ۲.۸ میلیمتر، نردین دو میلیمتر، اگره ۳.۵ میلیمتر، ابر یک میلیمتر، ملاده ۲۰.۳ میلیمتر باران و پنج سانتی متر برف، لرد ۵.۵ میلیمتر باران، چاشم ۴.۵ میلیمتر، بادله کوده ۲.۱ میلیمتر و کرنگ ۲۱ میلیمتر بارش ثبت شده است.