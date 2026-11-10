میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و باران از بعدازظهر دوشنبه تا ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه در ارتفاعات استان سمنان، اظهار کرد: این بارش‌ها موجب لغزندگی محورهای مرتفع استان شد و عملیات راهداری برای ایمن‌سازی و برف‌روبی مسیرها بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری در محورهای مرتفع شهرستان‌های مهدیشهر، دامغان، شاهرود و میامی به عملیات برف‌روبی پرداختند، افزود: با تلاش به‌موقع و مستمر راهداران، هیچ‌یک از محورهای مواصلاتی استان مسدود نشد و تردد در تمامی راه‌ها برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از اجرای عملیات برف‌روبی در محورهای شمالی استان خبر داد و گفت: محورهای دیباج ـ گلوگاه و فولادمحله از جمله مسیرهایی بودند که با توجه به بارش برف، عملیات برف‌روبی و آماده‌سازی در آن‌ها انجام شد.

قدمی با تأکید بر تداوم تلاش شبانه‌روزی راهداران برای حفظ ایمنی و روان‌سازی تردد در جاده‌های استان، تصریح کرد: با وجود آماده‌باش نیروهای راهداری، رانندگان باید هنگام بارندگی و تردد در محورهای کوهستانی، نکات ایمنی را رعایت کرده و تجهیزات زمستانی موردنیاز را به همراه داشته باشند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی و اطمینان از باز بودن مسیرهای مواصلاتی، با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.