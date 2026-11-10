به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا صبح شنبه در جلسه پروژه های نشان‌دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به طولانی بودن روند تأمین اعتبار پروژه‌های دولتی اظهار کرد: تأمین اعتبار پروژه‌ها از مسیرهای معمول، مستلزم طی مراحل مختلفی از جمله بررسی در کمیته برنامه‌ریزی، شورای برنامه‌ریزی، تخصیص، تصویب و پیگیری است و در نهایت نیز ممکن است اعتبارات تخصیص‌یافته کمتر از نیاز واقعی دستگاه‌ها باشد یا به‌صورت اسناد خزانه تأمین شود.

وی افزود: در مقابل، طرح مالیات نشان‌دار یک سازوکار مناسب برای تأمین اعتبار نقدی و در دسترس دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است که می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر اهمیت انتخاب صحیح پروژه‌ها تصریح کرد: اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام شود و حوزه‌هایی مانند آب، بهداشت و درمان و آموزش از جمله بخش‌هایی هستند که مردم می‌توانند با مشارکت در این طرح، نقش مؤثری در توسعه آن‌ها داشته باشند.

رجایی‌نیا با اشاره به ظرفیت افراد محلی و خیران در معرفی پروژه‌های اولویت‌دار گفت: افرادی که در روستاها و مناطق مختلف زندگی می‌کنند، به‌خوبی از نیازهای منطقه خود آگاه هستند و حتی بسیاری از مؤدیان و خیرانی که توان مالی و مالیاتی مناسبی دارند، به دلیل ناآگاهی از این ظرفیت، هنوز از امکان مشارکت در طرح استفاده نکرده‌اند.

وی اطلاع‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان را یکی از ضرورت‌های موفقیت این طرح دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید حلقه‌های مختلف این زنجیره را شناسایی کنند و با پیگیری مستمر، ظرفیت افراد و مجموعه‌هایی را که می‌توانند در تأمین اعتبار پروژه‌ها کمک کنند، به میدان بیاورند.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد: با اطلاع‌رسانی هدفمند، انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار و پیگیری دستگاه‌های اجرایی می‌توان از ظرفیت مالیات نشان‌دار برای تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم و توسعه استان استفاده بیشتری کرد.