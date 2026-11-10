حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با ورود سامانه بارشی جدید به استان از عصر امروز و عمده فعالیت آن طی روز چهارشنبه، به تدریج بر روی دریا و در برخی مناطق استان به ویژه مناطق جنوبی و مرکزی، بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی پنج روز آینده با وزش باد شدید شمالی روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، افزایش ابر، از عصر امروز بتدریج بر روی دریا و برخی نقاط استان (غالبا مناطق جنوبی و مرکزی) طی ساعاتی بارش باران گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از فردا در هنگام ناپایداری های جوی گاهی بیش از ۴۲ کیلومتردرساعت؛ روی دریا و در سواحل ۱۶ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا روی دریا در مناطق مرکزی و جنوبی گاهی بیش از ۷۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر، از بامداد فردا در مناطق مرکزی و جنوبی طی ساعاتی بیش از ۳ متر پیش بینی می شود.