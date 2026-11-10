به گزارش خبرنگار مهر، دولت عراق در تاریخ ۲۹ مهر اعلام کرد که گذرگاه الشیب (چذابه) با ایران تا اطلاع ثانوی بسته است، این در حالی است که مرز شلمچه بدون معطلی در بخش مسافری و تجاری به فعالیت خود ادامه می داد

اما امروز صبح معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشائی مرز تجاری و مسافری چذابه از امروز ۱۹ مهر خبر داد.

ولی الله حیاتی گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت امور خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانترهای مرزها، مرز مسافری و تجاری چذابه از امروز ۱۹ مهر برای تردد زائران و فعالیت های بازرگانی بازگشایی شد.

گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه یکی از اهمیت فوق العاده ای در بخش مسافری نیز برخوردار هستند.

در همین راستان معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان چندی پیش گفت: در ۶ ‌ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیون و ۴۷ هزار تردد مسافر و زائر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.

فواد غزیعلی اظهار کرد: در این بازه زمانی در مجموع پنج میلیون و ۴۷ هزار و ۳۲۳ تردد شامل ورود و خروج مسافران ایرانی و اتباع خارجی در دو گذرگاه مرزی استان ثبت شده که پایانه مرزی شلمچه سهم عمده و ۸۱ درصدی این جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است.