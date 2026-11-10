به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شدت بارندگی های اخیر به سطح قابل توجهی رسید، اظهار کرد: میزان بارش در ایستگاه قائم از ۸۰۰ میلی متر فراتر رفت و حجم وسیعی از بارش در ۴۸ ساعت به میزان نیمی از بارش سالانه شهر را شاهد بودیم. اقداماتی صورت گرفته بود که این میزان بارش مشکل ساز نباشد و از تلاش کارگران تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: ۵۵۰ کانال زیرسطحی پاکسازی و ۲۶ هزار متر کانال لایروبی شد. ۱۶۰ کیلومتر کانال روباز نیز لایروبی شدند. ۷۲ هزار متر مکعب برداشت مکانیزه نیز در این دو روز صورت گرفت. کارگران و کارمندان تلاشگر در این ایام تلاش کردند تا شاهد مشکلات جدی نباشیم.

سروری گفت: با این میزان باران نمی توان انتظار داشت که آب در معابر روان نشود. در این دو روز پس زدگی آب در معابر را هم شاهد بودیم که در هماهنگی با آبفا مشکل حل شد.

وی همچنین تصریح کرد: روحیه مگس مزاجی در کشور رواج یافته و از زباله‌ها عکس می گیرند تا بگویند این زباله مظهر پسماند در تهران است. یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب تیتر «نابلدی در بلدیه» را منتشر کرده است. شهردار اسبق آنها نتوانست شرایط طوفان در تهران را مدیریت کند. برخی تلاش کردند کار عظیم و مدیریت شده برای پیشگیری از سیلاب را که محصول تلاش عوامل شهرداری تهران است، با چند فیلم ساختگی زیر سؤال ببرند. کدام مردم آمدند و گفتند در مترو آب سرازیر شده است؟ مردم ما در میادین حضور دارند.

سروری با بیان اینکه در شرایط جنگ وظیفه داریم مردم را امیدوار کنیم، خاطرنشان کرد: ما در کنار کارهای خوب باید نقاط ضعف را هم ببینیم و اصلاح کنیم اما آنچه رهبر از ما خواسته این است که مردم را با اخبار غلط ناامید نکنیم و به آنها اخبار امیدآفرین بدهیم.

وی در ادامه یادآور شد: باید منافع ملی برای ما مهم باشد و در این زمینه جریان سیاسی مهم نیست. کار به جایی رسیده که آقایی که از این کشور شأن و شخصیت و آبرو گرفته مقابل پرچم جمهوری اسلامی ادای احترام نمی کند.

سروری ضمن تقدیر از تلاش ها برای مدیریت روزهای بارانی اخیر، تصریح کرد: این تلاش ها باعث شد روی زیبای تهران در روزهای بارانی را ببینیم.