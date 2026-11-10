به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید خود از منطقه ۱۶ تهران، اظهار کرد: اگر به پروژه های این منطقه رسیدگی شود تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از این پروژه‌ها پارکینگ عمومی و مجموعه ورزشی جوادیه در پنج طبقه است که سالن‌های چند منظوره و ۲۲۰ واحد پارکینگ دارد. با توجه به اینکه پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال کامل افتتاح می‌شود.

آقامیری با بیان اینکه سال قبل مجموعه ورزشی شهدای گمنام کلید خورده و ساختمان بزرگی ساخته شده است، خاطرنشان کرد: این ساختمان هم در آستانه بهره‌برداری است و باید اعتبارات آن تأمین شود تا طرح به پایان برسد.

وی با اعلام اینکه بوستان باستانی پور به مساحت ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، یادآور شد: این پروژه در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ کلنگ زنی شد و قرار بود در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد اما با ۷۰ درصد پیشرفت باقی مانده و پیمانکار اعلام کرده که اگر مشکل مالی حل شود، پروژه در ۲۰ روز آماده تحویل خواهد بود.

وی با بیان اینکه فضای ورزشی هم در کنار این بوستان پیش بینی شده است، تصریح کرد: طراحی اولیه این فضا سرپوشیده بوده که ساکنان تقاضا دارند بر اساس همان طرح اولیه اجرا شود.

آقامیری با بیان اینکه کلینیک درمانی منطقه با زیربنای هزار و ۷۵۰ متر نیز در منطقه در حال احداث است، خاطرنشان کرد: شرکت شهر سالم بار مالی بر عهده منطقه گذاشته که منطقه توان مالی پرداخت ندارد و پروژه نیمه کاره باقی مانده است. تقاضای ما این است که شرکت مساعدت ویژه ای در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان اینکه خیابان ۲۴ متری محله باغ آذری در حال احداث است، تصریح کرد: ۱۷۰ متر از این خیابان اجرایی شده و مابقی آن باقی مانده است. تعدادی درخت در این معبر وجود دارد که درخواست می کنیم در این فصل جابجا و مابقی پروژه اجرایی شود.

آقامیری در خصوص اجرای معبر زارعی در این منطقه، تصریح کرد: مردم منطقه درخواست دارند که سازمان مدیریت پسماند در حل مشکل یکی از معارضین همکاری کنند تا معبر بازگشایی شود.

وی با بیان اینکه استقرار گوشت فروش ها معضلی است که باعث پارک سوبله در این منطقه شده، خاطرنشان کرد: مردم ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در ترافیک این خیابان گرفتار می شوند. از پلیس راهور درخواست می‌کنیم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد تا مشکل این محدوده حل شود.