به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح سه شنبه در نشست هماهنگی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ اظهار کرد: آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است و دستیابی به توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع به داده‌های جامع و قابل اتکا نیاز دارد.

وی افزود: بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی استان، در تأمین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نقش مهمی دارند و مشارکت فعالان این بخش در سرشماری ۱۴۰۵ ضروری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: این اداره کل آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی، انجمن‌ها، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم را برای مشارکت فعالانه اصناف، تجار و صنعتگران انجام دهد.

کشاورز بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برای آگاهی‌بخشی به جامعه هدف تأکید کرد.

در این نشست همچنین راهکارهای نوین اطلاع‌رسانی، تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات و رفع موانع احتمالی پیش روی واحدهای صنعتی و صنفی بررسی شد.

در پایان نیز مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری مصوبات و نظارت بر روند اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های مرتبط با سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تشکیل شود.