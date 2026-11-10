به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه بلوار شهید سلیمانی شهر قم پس از سه روز انسداد ناشی از وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی، با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری قم بار دیگر به روی تردد باز شد.

بارش‌های شدید و کم‌سابقه روزهای اخیر در شهر قم و مناطق پیرامونی، موجب افزایش حجم روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه قمرود شد و در پی بالا آمدن سطح آب، بخش‌هایی از این بلوار در محاصره سیلاب قرار گرفت.

جاری شدن آب در مسیر بلوار شهید سلیمانی و شرایط ناشی از طغیان رودخانه، امکان تردد ایمن در این محدوده را با مشکل مواجه کرد و در نهایت موجب مسدود شدن این محور شد.

پس از سه روز تلاش، مسیر دوباره باز شد

در پی این شرایط، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مجموعه مدیریت شهری قم برای رفع موانع ناشی از سیلاب و فراهم کردن زمینه بازگشایی بلوار وارد عمل شدند و اقدامات لازم برای بازگرداندن شرایط تردد به این محور در دستور کار قرار گرفت.

این عملیات با مشارکت بخش‌های مختلف و تلاش نیروهای شهرداری قم دنبال شد و پس از سه روز پیگیری و اقدامات اجرایی، زمینه ازسرگیری تردد در بلوار شهید سلیمانی فراهم آمد.