به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این شرکت، ضمن تأکید بر اهمیت تعرفه‌گذاری هدفمند در راستای بهبود الگوی مصرف آب، عنوان کرد که به کارگیری سیاست‌های تعرفه‌ای متکی بر پشتیبانی از مشترکان خوش‌مصرف و اقشار ضعیف، در کنار ترغیب مشترکان پرمصرف و بدمصرف به تغییر رویه، باعث افت ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ شده است.

علویان صدر با استناد به چارچوب قانون تعرفه‌گذاری آب مندرج در بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ساختار تعیین تعرفه‌های آب به شکلی تدوین یافته است که ضمن صیانت از اقشار آسیب‌پذیر و حامیان الگوی مصرف بهینه، مشترکان بدمصرف را ناچار به تجدیدنظر در رفتار مصرفی و مدیریت آب می‌سازد.

به گفته وی، شالوده این راهبرد بر برپایی عدالت در پرداخت بهای آب و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های ناعادلانه بر دوش مشترکانی که مصرف متعارفی دارند، استوار است؛ به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بهینه از نرخ‌های حمایتی بهره‌مند گشته و هزینه‌های مازاد بر الگو، متناسب با حجم مصرف بالا می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با یادآوری این نکته که این سازوکار، کاهش مصرف را برای گروه پرمصرف و بدمصرف به یک تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل می‌کند، متذکر شد: هر یک از مشترکانی که با کاهش میزان مصرف، خود را به محدوده الگو بازگردانند، این شانس را خواهند داشت که فراتر از حجم آب صرفه‌جویی‌شده، از افت قیمت قبض و یارانه‌های مربوطه بهره‌مند شوند.

علویان صدر تأکید ورزید که غایت این نگرش، تنها سنگین‌تر کردن هزینه‌ آب برای مشترکان پرمصرف نیست، بلکه ایجاد محرک‌های اقتصادی به منظور تصحیح سلوک مصرفی، مدیریت تقاضا و تشویق آحاد جامعه به رعایت الگوی تعریف‌شده است.

وی در ادامه افزود: برون‌دادهای پیاده‌سازی این تدبیر نشان می‌دهد که گروهی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف به کاستن از میزان مصرف ترغیب شده‌اند، تا جایی که آمارها از افت ۳.۲ درصدی حجم مصرف آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن حکایت دارند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که استمرار سیاست‌های عادلانه تعرفه‌ای در پیوند با فرهنگ‌سازی عمومی و همراهی شهروندان، قادر است ضمن پاسداری از ذخایر محدود آبی، بستر بهره‌مندی مندانه‌تر تمامی مشترکان از این ثروت بین‌نسلی را هموار سازد.