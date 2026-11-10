به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پروژه های نشان دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای استان اظهار کرد: حدود ۶۰۰ ساعت فرصت پخش از طریق شبکه‌های استانی، ملی و فراملی در اختیار استان قرار دارد که باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌ها، عملکرد و نیازهای دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

وی با بیان اینکه مدیران باید برای معرفی مجموعه‌های خود از فرصت‌های رسانه‌ای موجود بهره بگیرند، افزود: حتی حضور در برنامه‌های تلویزیونی ملی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های استان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گردشگری را فراهم کند و مدیران نباید این فرصت‌ها را از دست بدهند.

استاندار خراسان‌شمالی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، گفت: همراهی و حضور میدانی نمایندگان در پیگیری مسائل مردم و تلاش برای تسریع در انجام امور، قابل تقدیر است و این همکاری‌ها می‌تواند به پیشبرد مسائل و مشکلات استان کمک کند.

نوری با اشاره به تجربه تأخیر در پیگیری برخی موضوعات و آسیب‌های ناشی از آن برای استان، تصریح کرد: ما در بعضی موارد به‌موقع اقدام نکردیم و همین موضوع موجب شد استان از برخی فرصت‌ها محروم شود؛ این مسئله باید برای همه ما یک تلنگر باشد تا فرصت‌های مشابه را به‌موقع شناسایی و دنبال کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت طرح مالیات نشان‌دار، این طرح را فرصتی مناسب برای تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز مردم دانست و افزود: اگر یک بسیج عمومی در استان شکل بگیرد و مدیران با احساس مسئولیت نسبت به توسعه خراسان‌شمالی پای کار بیایند، می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد تحرک و جهش در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به اهمیت معرفی پروژه‌های ملموس و مورد نیاز مردم بیان کرد: وقتی مردم بدانند مالیات پرداختی آن‌ها می‌تواند برای ساخت یک مدرسه، مرکز درمانی یا توسعه دانشگاه هزینه شود، با انگیزه بیشتری در این طرح مشارکت می‌کنند؛ بنابراین باید پروژه‌ها به‌گونه‌ای معرفی شوند که مردم آثار و نتیجه مشارکت خود را به‌روشنی ببینند.

نوری با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌های تأمین منابع مالی، خطاب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: وظیفه این سازمان تنها برنامه‌ریزی و پیگیری اعتبارات نیست، بلکه باید منابع و ظرفیت‌های جدید درآمدی و تأمین مالی را نیز شناسایی کند و برای استفاده از آن‌ها برنامه داشته باشد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید بررسی کنند چه پروژه‌هایی قابلیت استفاده از منابع مالیات نشان‌دار را دارند و چه ظرفیت‌هایی در مجموعه آن‌ها وجود دارد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

استاندار خراسان‌شمالی پیشنهاد داد موضوع شناسایی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی در جلسات آینده شورای برنامه‌ریزی استان به‌صورت جدی دنبال شود و دستگاه‌ها موظف شوند ظرفیت‌های قابل استفاده خود را بررسی و معرفی کنند.

نوری همچنین خواستار ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه در جلسه آینده با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان شد و گفت: باید مشخص شود چه ظرفیت‌هایی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و چگونه می‌توان از آن‌ها برای تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل میان مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تشکیل جلسات تخصصی و گفت‌وگو درباره مسائل و ظرفیت‌های هر حوزه می‌تواند به شناسایی راهکارهای عملی و استفاده بهتر از امکانات استان کمک کند.

استاندار خراسان‌شمالی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید با نگاه توسعه‌ای، ظرفیت‌های خود را شناسایی و برای استفاده از فرصت‌های موجود برنامه‌ریزی کنند تا با مشارکت مردم، منابع جدیدی برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز استان فراهم شود.