به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح سه شنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر اظهار کرد: جامعه ورزش از ظرفیت‌های مؤثر اجتماعی برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها برخوردار است و مجموعه‌های ورزشی استان می‌توانند در معرفی اهمیت سرشماری و جلب مشارکت مردم نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: بیش از ۷۲ هزار ورزشکار سازمان‌یافته و ۳۰ سازمان مردم‌نهاد در استان فعالیت دارند که از این ظرفیت در قالب «همیاران سرشماری» برای آموزش، اطلاع‌رسانی و آشنایی خانواده‌ها با اهمیت آمار و اطلاعات استفاده خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با تأکید بر نقش اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌های کلان بیان کرد: داده‌های حاصل از سرشماری در تصمیم‌گیری و توزیع امکانات و منابع بخش‌های مختلف مؤثر است و در حوزه ورزش و جوانان نیز می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.

کشتکار از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی گسترده در مجموعه‌های ورزشی خبر داد و تصریح کرد: نصب بنر در اماکن ورزشی، انتشار محتوا در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت باشگاه‌های خصوصی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آگاهی‌بخشی درباره سرشماری است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، در اجرای هرچه بهتر این طرح ملی همکاری کند.