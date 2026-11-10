لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در شهرستان‌های خوانسار، داران، چادگان، بوئین میاندشت، فلاورجان، لنجان، میمه و کبوترآباد به زیر صفر رسیده، اظهار کرد: ایستگاه خوانسار با کمینه دمای یک درجه زیر صفر و بیشینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر سردترین نقطه استان است.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت پیش رو نیز بین ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ماندگاری هوای سرد تا روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت که در نواحی سردسیر به یخبندان منجر خواهد شد.

امینی افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد که از امروز سه شنبه تا اوایل هفته آینده جوی به نسبتا پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.

به گفته وی، آسمان بیشتر مناطق استان تا پنج روز آینده، صاف تا قسمتی ابری است و گاهی در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: در مناطق مستعد استان با گذر ریز موج احتمال بارش پراکنده محلی در ساعات بعدازظهر و شب طی امروز وجود دارد.