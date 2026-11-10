به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت آموزش نسل دانش‌آموز در زمینه مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: مدارس از ظرفیت مناسبی برای انتقال مفاهیم آموزشی به جامعه برخوردارند و دانش‌آموزان می‌توانند با فراگیری شیوه‌های صحیح استفاده از انرژی، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مصرف بهینه در محیط خانواده ایفا کنند.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با راهکارهای کاهش مصرف گاز طبیعی و رعایت اصول ایمنی در استفاده از این حامل انرژی، زمینه‌ساز افزایش حساسیت خانواده‌ها نسبت به ضرورت اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با تشریح نحوه اجرای این برنامه آموزشی بیان کرد: طرح همیار گاز با حضور کارشناسان شرکت گاز در مدارس استان و در قالب نمایش‌های آموزشی برگزار می‌شود تا مفاهیم مرتبط با استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی در فضایی جذاب و متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان ارائه شود.

گودرزی ادامه داد: در کنار برنامه‌های حضوری مدارس، امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان و فرهنگیان استان از آموزش‌های مجازی این طرح نیز فراهم شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه همیار گاز، مطالب آموزشی مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی را در قالب برنامه‌های سرگرم‌کننده دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در این سامانه علاوه بر دسترسی به محتوای آموزشی، می‌توانند از فرصت دریافت گواهینامه و بهره‌مندی از جوایز پیش‌بینی‌شده شرکت گاز نیز برخوردار شوند.

دانش‌آموزان سفیران فرهنگ مصرف بهینه هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به سابقه اجرای این برنامه در سال گذشته گفت: طرح همیار گاز پیش از این نیز در استان قم به اجرا درآمد و با استقبال قابل توجه دانش‌آموزان همراه شد.

وی افزود: در دوره گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز قمی در این طرح مشارکت کردند و پس از ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان، ۴۰۰ دانش‌آموزی که بالاترین امتیازها را به دست آورده بودند، به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.

گودرزی با اشاره به نتایج این تجربه آموزشی عنوان کرد: مشارکت گسترده دانش‌آموزان نشان‌دهنده ظرفیت مدارس برای ترویج مفاهیم مرتبط با مدیریت مصرف انرژی است و توجه به این گروه سنی می‌تواند در انتقال آموخته‌های آموزشی به سایر اعضای خانواده مؤثر باشد.