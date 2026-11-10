به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری صبح سه شنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در شیوه جدید سرشماری، اطلاعات خانوارها در مرحله نخست از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال، پست و آموزش و پرورش استخراج می‌شود.

وی افزود: خانوارهایی که اطلاعات آنها ناقص باشد، برای تکمیل و اصلاح داده‌ها وارد مرحله ثبت اینترنتی خواهند شد و برخلاف شیوه‌های سنتی، قرار نیست مأموران سرشماری به همه منازل مراجعه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به ناقص بودن اطلاعات حدود ۱۲ میلیون کد ملی در کشور بیان کرد: افراد مشمول از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شوند و سرپرستان خانوار باید با مراجعه به پنجره ملی خدمات هوشمند، اطلاعات خود را تکمیل و اصلاح کنند.

مشارکت حدود ۶۰ مأمور

ناصری درباره نحوه تشخیص پیامک‌های رسمی سرشماری هشدار داد: پیامک‌های مرکز آمار ایران و بدون لینک اینترنتی ارسال می‌شوند و شهروندان باید از ورود به لینک‌های مشکوک و اعتماد به پیامک‌های غیررسمی خودداری کنند.

وی با اشاره به اجرای بخش میدانی سرشماری در استان بوشهر گفت: در قالب نمونه‌گیری، اطلاعات ۲۷ هزار خانوار در ۱۰ شهرستان استان با مشارکت حدود ۶۰ مأمور دارای کارت شناسایی مخصوص بررسی خواهد شد.